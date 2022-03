Tommaso Zorzi continua la sua strada professionale all’interno di Discovery. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 sarà ancora il volto di Drag Race Italia, uno dei programmi di punta del gruppo. Per Zorzi le novità non finiscono qui, per lui infatti ci sono grandi progetti in vista, e riguarderebbero la conduzione di un nuovo programma tv sempre su Discovery.

Tommaso Zorzi raddoppia su Discovery: “Drag Race Italia 2” e un reality dedicato alla sartoria

Dopo il successo della prima edizione di Drag Race Italia l’azienda ha annunciato la seconda stagione del programma con il bis dell’influencer milanese. Non c’è però solo la seconda edizione di Drag Race Italia in programma per Tommaso Zorzi, a quanto pare, come annunciato dal sito Dagospia, il gruppo Discovery affiderà la conduzione di un reality dedicato al mondo della sartoria proprio al trionfatore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Un percorso in continua crescita quello dell’influencer

Un percorso professionale intenso e in continua crescita quello portato avanti da Tommaso Zorzi negli ultimi anni. Dal 2016 a oggi, il giovane influencer non si è mai fermato. In televisione è stato protagonista di programmi come: Riccanza, Dance Dance Dance, Pechino Express, Cortesie per gli ospiti, Grande Fratello VIP 5, L’isola dei famosi 15, Maurizio Costanzo Show, Drag Race Italia, After the Race.

Nella sua vita non c’è solo la tv. Tommaso è stato protagonista anche di due format per la Web TV, quali: Adoro! e Il Punto Z. Nel suo curriculum non mancano collaborazioni in radio come al programma radiofonico Facciamo finta che… in onda su R101.

Dalla tv ai libri: un fenomeno di nome Tommaso Zorzi

Il successo di Tommaso Zorzi è anche nel mondo dell’editoria, “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” edito nel 2020 da Mondadori e “Parole per noi due” edito nel 2022 sempre dal gruppo Mondadori, sono due libri scritti dal giovane influencer milanese che hanno riscontrato il favore dei lettori.