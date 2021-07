Tommaso Zorzi nella giuria di Drag Race Italia. L’indiscrezione circolava da qualche settimana, ma solo ieri dopo la presentazione dei palinsesti di Discovery, si è avuta la conferma della presenza all’interno del programma, in qualità di giurato, di Tommaso Zorzi. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista all’Isola dei Famosi, è quindi pronto a sbarcare su Discovery. Una bella opportunità per il giovane Tommaso che sembra essere sempre più proiettato per una carriera televisiva. Ma vediamo meglio quale sarà il suo ruolo all’interno di Drag Race Italia.

Tommaso Zorzi su Discovery nella giuria di Drag Race Italia

La notizia dell’arrivo di Tommaso Zorzi a Discovery nella giuria di Drag Race Italia farà sicuramente felici i tanti fan dell’ex inquilino del GFVIP. Il programma che andrà in onda il prossimo autunno, vedrà in giuria accanto a Tommaso Zorzi anche la Drag queen Priscilla e l’attrice Chiara Francini.

Drag Race Italia: quando andrà in onda

Il format televisivo nato nel 2009 negli Stati Uniti da un’idea di RuPaul ha avuto numerose edizioni in tutto il mondo, conquistando ben 19 Emmy Awards, e diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Lo show è una vera e propria competizione tra drag queen che devono battere le concorrenti con il proprio talento e la capacità di intrattenere il pubblico, il format originale americano va in onda su Fox Life, mentre in Italia che arriverà per la prima volta a novembre, andrà in onda su Discovery+.

La scelta di Tommaso Zorzi: parla la SVP Chief Content Officer di Discovery Italia

La SVP Chief Content Officer di Discovery Italia Laura Carafoli durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Discovery ha così commentato la scelta di Tommaso Zorzi in qualità giurato all’interno del programma Drag Race Italia: “Crediamo che Tommaso abbia un grandissimo talento per l’intrattenimento, può fare quello che vuole in diversi campi e lo stimo tantissimo. È un ragazzo molto creativo e speriamo di fare anche altre cose con lui dopo. Non ci sarà un conduttore, farà tutto la giuria”.