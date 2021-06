Discovery ha ufficialmente presentato i palinsesti televisivi per la stagione televisiva 2021/2022. Tante le conferme, ma anche le novità con l’ingresso di personaggi del calibro di Teresa Mannino, Paolo Conticini e Tommaso Zorzi. Ecco tutto il palinsesto 2021-2022.

Palinsesti Discovery 2021/2022: tornano Bake Off, Primo Appuntamento e Fratelli di Crozza

Discovery ha in serbo una stagione televisiva 2021/2022 degna di nota per i telespettatori come si evince dalla presentazione ufficiali dei palinsesti tv. Tantissimi i programmi riconfermati: dal 6 settembre torna “Deal With It” condotto da Gabriele Corsi, mentre da metà settembre spazio ai nuovissimi episodi di “Little Italy” con Francesco Panella. Anche Maurizio Crozza è riconfermatissimo dal 24 settembre 2021 con la nuova stagione di “Fratelli di Crozza“.

Tra le conferme anche il talk show di informazione “Accordi & Disaccordi” condotto da Luca Sommi, Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio e il programma di interviste “La confessione” di Peter Gomez.

Ma non finisce qui. Nel palinsesto Discovery 2021-2022 spazio anche alle nuove edizioni di “Bake Off“, “Cake Star“, “Primo Appuntamento“, Matrimonio a prima vista“, “Undressed“, “Naked Attraction Italia” e il ritorno de “Il contadino cerca moglie” affidato a Gabriele Corsi.

Riconfermata anche la seconda stagione di “Love Island“, il programma condotto da Giulia De Lellis che si è confermato un grandissimo successo.

La SVP Chief Content Officer Laura Carafoli parlando proprio del debutto della De Lellis ha detto in conferenza stampa:

Noi amiamo il programma e Giulia quindi sicuramente una seconda stagione ci sarà, se lei non si è stancata. Il programma è un enorme successo: non possiamo dare i numeri specifici per motivi di policy. E’ il programma più visto di sempre sulla nostra piattaforma. Più del 50% dei sottoscrittori ha visto tutte le puntate. Ha generato intorno al programma una quantità di visualizzazioni anche al di là della piattaforma.

Palinsesti Discovery 2021/2022, le novità

Non mancano delle importanti novità nel ventaglio di proposte presentate da Discovery durante il lancio ufficiale del Palinsesto 2021/2022. C’è grande attesa per la prima edizione di “Drag Race Italia“, l’edizione italiana del reality show statunitense RuPaul’s Drag Race che vedrà in giuria Tommaso Zorzi, la drag Priscilla e Chiara Francini.

Proprio la Carafoli sul programma in conferenza stampa ha rivelato:

Il format non si discosterà molto dall’originale. Noi ci basiamo sulla versione canadese. Il format ha delle grandi regole scritte da rispettare. Non ci saranno variazioni. I giudici ospiti ci saranno. C’è un elenco abbastanza infinito. C’è un enorme interesse. Le puntate della prima stagione sono 6.

Ma non finisce qui, tra le novità il format “Back in time – Un Amore da Favola” pensato appositamente per Discovery Plus. Si tratta di un reality che vedrà alcuni ragazzi di oggi confrontarsi con l’800 tra corsetti, prove di equitazione e di corteggiamento all’antico. Spazio anche al tema sesso con il programma “Sex, Lies & Chadia” affidato alla rapper Chadia Rodriguez, amatissima dai giovanissimi.

Novità importanti anche per lo chef Damiano Carrara alla guida di “Taraballa“, Elena Santarelli e la sua vita saranno al centro di una docs-serie, mentre su Discovery Plus arriva “TonyKing” con la storia del trapper transgender.

Tra i ritorni segnaliamo quello di Clio Make-up con la serie “Clio Back Home” in cui condividerà con i telespettatori il suo viaggio in Italia durante la pandemia e quello di Katia Follesa al timone di “Social Family” in compagnia del marito e della figlia.

Da non dimenticare poi l’ingresso in “famiglia Discovery” di Paolo Conticini che condurrà il programma “Cash or Tresh” dedicato ad oggetti da collezioni e quello della comica Teresa Mannino ai timone di uno show evento di cui al momento non è stato comunicato ancora nulla. Infine Aldo, Giovanni e Giacomo saranno protagonista a novembre di una serata evento per celebrare la loro carriera.

Palinsesti DMAX e Real Time

Nel variegato mondo di Discovery spazio anche ai canali DMAX e Real Time. Confermati su DMAX: “Metal Detective di Gibba“, “Uomini di Pietra“, “I Signori della Neve“, “Extreme Adventures di Danilo Calligari” e “Undercat“. Tra le novità l’ingrosso di Tommaso Trussardi e Mario Biondi sul canale Motor Trend.

Su Real Time, invece, i telespettatori potranno rivedere la nuova edizione di “Bake Off Italia” che quest’anno dovrà fare a meno di Csaba dalla Zorza. Il programma è ancora una volta affidato a Benedetta Parodi, mentre tra i giudici ci saranno Clelia D’Onofrio, Ernest Knam e Damiano Carrara. A partire da gennaio 2022 appuntamento con “Bake Off – Dolci sotto un tetto” condotto da Flavio Montrucchio, mentre Damiano Carrara e Katia Follesa torneranno al timone di “Cake Star“. Tra le conferme di Real Time anche: “Cortesie per gli Ospiti“, “Il Salone delle Meraviglie” di Federico Fashion Style che si dividerà anche con il nuovo format “Beauty Bus“. Confermato anche il programma “Seconda vita” di Gabriele Parpiglia.

Tra le novità di Real Time il programma “C’era una volta l’amore” condotto da Michela Giraud, mentre Katia Follesa sarà al timone di “D’Amore e D’accordo“. Infine riconfermate anche le nuove edizioni di “Real Housewives di Napoli” e “Ti Spedisco in Convento“.

Che dire un palinsesto quello di Discovery davvero variegato che punta ad ampliare la fetta di pubblico e telespettatori.