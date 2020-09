Con la salute non si scherza. E vale per tutti. Dalla casalinga di Voghera ai concorrenti di Grande Fratello Vip 2020. È così anche per Tommaso Zorzi. Dopo la prima puntata del reality show su Canale 5, Zorzi è finito oggetto d’attenzione per la notizia della febbre. E ora è anche un comunicato della produzione del programma a destare un po’ di preoccupazione.

Tommaso Zorzi lascia la casa del Grande Fratello Vip in seguito a malori: il comunicato

Stando alla nota diramata sui social network, Tommaso Zorzi, concorrente ufficiale della quinta edizione di Grande Fratello Vip, la seconda targata Alfonso Signorini, ha lasciato momentaneamente la casa «dopo aver accusato malori legati alla sinusite». Il fine del momentaneo allontanamento dalla struttura, è stato anche precisato nel testo diffuso online, è quello di «sottoporsi alle cure del caso», in previsione di una «riammissione in casa».

Chiaramente, la notizia dei malori – di cui ora dà conto la produzione di Gf Vip – ha fatto subito paventare l’ipotesi Coronavirus. Ma su questo punto il comunicato sembra chiaro: «Ovviamente – così recita il testo disponibile sui profili social ufficiali della trasmissione -, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie», così da risultare «idoneo» per la partecipazione al programma. Insomma, c’entrerebbe il virus? Pare di no e traducendo dal “gieffese”, sembra anche di capire che il concorrente abbia fatto il tampone o il test per accertare la negatività al Covid-19.

Parole tranquillizzanti, quelle del comunicato, ma anche news che stanno portando parte dei telespettatori a pareri non troppo positivi circa l’opportunità di far entrare nella casa un concorrente con sintomi. Si sarebbe potuto, dicono gli osservatori più attenti, posticipare l’ingresso alla seconda puntata o rimandarlo ulteriormente, anche perché si tratterebbe pur sempre di un soggetto malato.

Zorzi «stron*o» per la De Blanck

Zorzi – ricordiamo – è entrato ufficialmente nella casa di Gf Vip 5 nella prima puntata di lunedì 14 settembre 2020. Si può dire appena fatto il suo ingresso, l’influencer e già volto di Riccanza è stato “vittima” di Patrizia De Blanck, che in diretta tv, dopo la stoccata a mezzo stampa di lui, che l’aveva (pare) definita «contessa decaduta», lo ha apostrofato con un sentito «stron*o». Un bel momento di tv tra animi nobili…