Tommaso Zorzi riceve la candidatura ai Tv Talk Awards come personaggio rivelazione dell’anno. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, al momento è impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi e in altri progetti che lo vedono protagonista.

Tommaso Zorzi personaggio televisivo dell’anno: gli altri candidati

Nel corso della trasmissione Tv Talk andata in onda il 22 maggio scorso, sono state rivelate le candidature per i Tv Talk Awards 2021. Nella categoria personaggio rivelazione dell’anno sono presenti: Tommaso Zorzi, Valerio Lundini, conduttore del programma “Una pezza di Lundini” in onda su Rai 2, e Matilda De Angelis, attrice protagonista della fiction Leonardo. La De Angelis quest’anno è stata anche co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021.

Le votazioni per scegliere il personaggio rivelazione dell’anno sono aperte fino alla mezzanotte 25 maggio: è possibile esprimere la propria preferenza votando sulla pagina ufficiale Instagram di TvTalk.

La data della proclamazione

La proclamazione del vincitore o della vincitrice avrà luogo nel corso della prossima puntata del programma, in onda sabato 29 maggio su Rai 3 a partire dalle 15.00.

Il successo di Tommaso Zorzi in tv dopo il GF Vip 5

La candidatura al Tv Talk Awards è solo l’ultima soddisfazione in ordine cronologico per Tommaso, impegnato in queste settimane con L’Isola dei famosi, nel ruolo di opinionista al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

La padronanza del palco di Tommaso non conosce eguali. Abbiamo potuto ammirare la sua bravura già all’interno della casa con il suo GF Late Show. Fuori dalla casa più spiata d’Italia, Zorzi si è cimentato anche in un progetto tutto nuovo: Il Punto Z, un divertente late show che unisce talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa.

Qualche settimana fa Tommaso ha anticipato che sta lavorando a un nuovo progetto professionale. Di sicuro, però, Zorzi sarà uno dei volti della programmazione televisiva Mediaset per la stagione 2021/2022.

In attesa di sapere se Tommaso sarà il vincitore per la categoria “personaggio rivelazione dell’anno” al Tv Talk Awards, gli auguriamo di raggiungere i suoi traguardi: televisivi e privati.