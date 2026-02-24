Tommaso Paradiso, con il brano ‘I Romantici‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. L’ex frontman dei Thegiornalisti è al suo debutto assoluto sul palco dell’Ariston dove porta una canzone d’amore. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘I Romantici’.

Il testo di “I Romantici” di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026

Questo il testo di ‘I romantici‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Tommaso Paradiso insieme a Davide Petrella (Tropico) e Davide Simonetta.

Mi sveglio sotto la pioggia che cade

Spero mia figlia sia uguale a sua madre

Bellissima che non so come fa

A stare con uno che di notte accende la televisione,

Sempre lo stesso film, la stessa scena

Col volume a cannone

No, non so come fa

E voglio dirti ti amo prima di decollare

Ti prego non girarti quando scendo le scale

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno che se ne va

Io quando bevo ci credo alle fate

Io non farò come ha fatto mio padre

Gelido

Non so come si fa

Ti darò sempre un bacio prima di partire

Se fumo faccio la doccia prima di dormire

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro

Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro

E adesso non c’è nessuno

Non c’è più nessuno

Ma i romantici guardano il cielo

E ci credono davvero

Spero che ti arriverà

Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che se ne va

“I Romantici” di Tommaso Paradiso: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026

Tommaso Paradiso punta sul sicuro con un testo scritto con Tropico (autore per Cesare Cremonini, Elisa, Jovanotti, Fedez, Mahmood, Elodie) e Davide Simonetta (che ha collaborato a “Due vite” di Mengoni, “Tango” di Tananai, “Mon Amour” e “Bellissima” di Annalisa.

Ma qual è il significato del brano ‘I Romantici’? Tommaso Paradiso dedica questa canzone ad una persona che ama e a chi fa parte del club dei romantici, eterni sognatori che accendono la luce anche nei momenti bui. Una sorta di fiaba moderna fatta di piccoli gesti come dare un bacio prima di partire, guardare il cielo o un treno che va via. Con una promessa: non comportarsi, in modo gelido, come ha fatto il padre (lui che da meno di un anno è diventato papà della piccola Anna).

Nel brano si coglie infatti il desiderio di far stare bene l’altro (“Posso portarti più in alto”) ma al contempo il timore di non farcela (“rovinare tutto”). Un uomo quindi che sente il peso di dover proteggere qualcuno ma che, al contempo, ha paura di fallire. Perché alla fine in un mondo in cui tutto scorre veloce (come i treni), il romanticismo sembra essere ormai svanito.

Nella serata delle cover invece Tommaso Paradiso duetterà con Gli Stadio su una canzone di Lucio Dalla, ‘L’ultima luna‘.