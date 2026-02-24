Tommaso Paradiso, con il brano ‘I Romantici‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. L’ex frontman dei Thegiornalisti è al suo debutto assoluto sul palco dell’Ariston dove porta una canzone d’amore. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘I Romantici’.
Il testo di “I Romantici” di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026
Questo il testo di ‘I romantici‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Tommaso Paradiso insieme a Davide Petrella (Tropico) e Davide Simonetta.
Mi sveglio sotto la pioggia che cade
Spero mia figlia sia uguale a sua madre
Bellissima che non so come fa
A stare con uno che di notte accende la televisione,
Sempre lo stesso film, la stessa scena
Col volume a cannone
No, non so come fa
E voglio dirti ti amo prima di decollare
Ti prego non girarti quando scendo le scale
Che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
Come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
Davvero una musica dolce
Per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno che se ne va
Io quando bevo ci credo alle fate
Io non farò come ha fatto mio padre
Gelido
Non so come si fa
Ti darò sempre un bacio prima di partire
Se fumo faccio la doccia prima di dormire
Che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
Come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
Davvero una musica dolce
Per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno
Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro
Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro
E adesso non c’è nessuno
Non c’è più nessuno
Ma i romantici guardano il cielo
E ci credono davvero
Spero che ti arriverà
Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno
Che se ne va
“I Romantici” di Tommaso Paradiso: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026
Tommaso Paradiso punta sul sicuro con un testo scritto con Tropico (autore per Cesare Cremonini, Elisa, Jovanotti, Fedez, Mahmood, Elodie) e Davide Simonetta (che ha collaborato a “Due vite” di Mengoni, “Tango” di Tananai, “Mon Amour” e “Bellissima” di Annalisa.
Ma qual è il significato del brano ‘I Romantici’? Tommaso Paradiso dedica questa canzone ad una persona che ama e a chi fa parte del club dei romantici, eterni sognatori che accendono la luce anche nei momenti bui. Una sorta di fiaba moderna fatta di piccoli gesti come dare un bacio prima di partire, guardare il cielo o un treno che va via. Con una promessa: non comportarsi, in modo gelido, come ha fatto il padre (lui che da meno di un anno è diventato papà della piccola Anna).
Nel brano si coglie infatti il desiderio di far stare bene l’altro (“Posso portarti più in alto”) ma al contempo il timore di non farcela (“rovinare tutto”). Un uomo quindi che sente il peso di dover proteggere qualcuno ma che, al contempo, ha paura di fallire. Perché alla fine in un mondo in cui tutto scorre veloce (come i treni), il romanticismo sembra essere ormai svanito.
Nella serata delle cover invece Tommaso Paradiso duetterà con Gli Stadio su una canzone di Lucio Dalla, ‘L’ultima luna‘.