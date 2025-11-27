Tommaso Paradiso torna con un nuovo capitolo della sua storia musicale. Si intitola Casa Paradiso ed è il suo progetto discografico più atteso, in uscita il 28 novembre 2025 per Columbia Records / Sony Music Italy, già disponibile in preorder. Un album che segna un ritorno simbolico e affettivo: un luogo emotivo, intimo e abitato dai ricordi dell’artista, oltre che dai desideri e le nostalgie più personali. Dieci canzoni che suonano come se fossero le stanze di una casa da vivere, esplorare, sentire.

Tommaso Paradiso, arriva il nuovo album Casa Paradiso: le dichiarazioni

Il disco è stato anticipato dal trailer cinematografico con le voci iconiche del duo formato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, e dai singoli “Lasciamene un po’”, tra i più trasmessi in radio, e “Forse”, uscito il 14 novembre. Dentro l’album scorrono leggerezza (“Goditela”, “Comunque splendido”), energia collettiva (“70.000 voci”, “Citofonare Paradiso”, “Non mi va”), un’unica collaborazione, “Ma come fanno i rapper” con Setak, e una chiusura intima e cinematografica con “Spettacolo”. “Tornare a casa” rappresenta invece la chiave di lettura dell’intero progetto.

Il titolo dell’album

Il titolo “Casa Paradiso” nasce da una passione personale per il settore immobiliare: “Mi piace tantissimo affittare un monopattino e girare per la città. Quando mi muovo mi piace osservare le case, ed è proprio da questo piacere che nasce il titolo del disco”. Tommaso Paradiso racconta un vero e proprio rapporto viscerale con gli spazi abitati: “Ho quasi un’ossessione per le case: la casa è il mio pensiero felice. Rappresenta pace, tranquillità e amore. Ho voluto trasferire queste sensazioni a chi ascolta il progetto”.

Un album nato dopo anni difficili, segnati – come per tutti – dalla pandemia e dai conflitti globali: “Dal 2020 ho vissuto periodi complicati. Questo disco nasce dopo un tempo di grande difficoltà: è un nuovo capitolo, venuto alla luce vivendo la mia vita, letteralmente in movimento”. E aggiunge: “Vengo da due dischi di guerra interiore ed esteriore. In tempi di conflitti ti chiedi se fare musica sia giusto. Ma la musica unisce, è conciliatoria. È questo che mi spinge ad andare avanti”.

La figlia, le donne e l’educazione sentimentale

Pur non parlando ancora di sua figlia nel disco, “perché l’ho scritto prima”, promette che presto arriverà una canzone dedicata a lei. In occasione della settimana contro la violenza sulle donne, Paradiso affronta un tema che sente profondamente: “Sono cresciuto in un ambiente matriarcale: mia madre, mia nonna e cinque sorelle. Le donne sono al centro della mia vita e della mia musica. Oggi vivo anche con mia figlia”.

E lancia un messaggio chiaro sull’educazione: “Quello che si può fare è portare avanti un’educazione sentimentale. È cambiato il parametro con cui molti ragazzi considerano accettabile insultare o usare violenza. È preoccupante: famiglie e scuola devono essere centrali”.

Festival di Sanremo, la ‘generazione indie’ e le nuove leve

Inevitabile una domanda sul Festival di Sanremo, dove Paradiso non ha mai partecipato come concorrente: “Mi hanno inserito in tanti cast negli anni, ma poi non mi hanno preso. Prima o poi, per statistica, succederà. Sono un grande fan: è la nostra notte degli Oscar”.

Sulla cosiddetta generazione indie, quella che ha rivoluzionato la scena musicale italiana di metà anni 2010, fa chiarezza: “Non era una generazione indie, era una generazione di cantautori. Io, Gazzelle, Calcutta, Brunori, Dente: siamo ripartiti dalle osterie, dalla strada”.

E sulle nuove leve cita un nome in particolare: “Uno che mi piace è Olly. Mi rivedo un po’ in lui: è genuino… anche se a cena lui e il produttore erano in detox e mi hanno fatto sentire vecchio!” (ride).

Il capitolo con i Thegiornalisti

Lo scioglimento della band nel 2019 ha lasciato un segno in molti fan, ma Paradiso lo affronta con ironia: “A me non mancano. Credo di rappresentarli e loro rappresentano me. Marco Rissa suona ancora con me… quindi o la gente era fanatica del batterista, oppure quel mondo continua comunque”.

Il tour nei palasport nel 2026

Con Casa Paradiso arriva anche un grande ritorno live: il TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026, prodotto da Live Nation, che attraverserà tutta Italia dal 15 aprile Radio partner del tour è Radio Deejay.

Date principali del tour:

15 aprile – Gorizia (data zero)

18 e 19 aprile – Roma

22 aprile – Milano

23 aprile – Torino

25 aprile – Bologna

26 aprile – Padova

28 aprile – Firenze

30 aprile – Napoli

Instore e formati speciali

Con il nuovo album Casa Paradiso, l’artista firma il suo disco più intimo e luminoso. Un viaggio musicale che parla di casa, cura, rinascita e affetti sp. Un ritorno che non è solo geografico, ma emotivo: dentro sé stessi, dentro ciò che conta davvero. Per festeggiare l’uscita del disco Paradiso incontrerà i fan in tre appuntamenti instore:

29 novembre – Roma

– Roma 30 novembre – Milano

– Milano 4 dicembre – Napoli

“Casa Paradiso” esce anche in diverse edizioni fisiche: