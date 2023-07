Una notte e un concerto da non dimenticare per Tiziano Ferro a Bologna. Il cantautore di Latina è arrivato con il suo TZN 2023 Tour allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna condividendo il palcoscenico prima con Paola e Chiara e poi con Laura Pausini. Il video impazza sui social.

Tiziano Ferro, lancia “Vamos a Bailar”: il duetto per l’estate 2023 con Paola e Chiara

Per Vamos a Bailar di Paola e Chiara è tempo di essere nuova immagine. Il singolo dell’estate 2020 torna in una nuova versione: un duetto tra le due sorelle del pop e Tiziano Ferro remixato da Gabry Ponte disponibile in streaming tutte le piattaforme online. Un duetto a sorpresa che ha mandato in visibilio i fan di Paola e Chiara che, dopo il successo di Furore a Sanremo 2023, sono tornate a brillare come non mai nel panorama musicale italiano. Per l’occasione Tiziano le ha volute sul palcoscenico del suo concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna per un’anteprima speciale accolta dall’ovazione del pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)



Poi i ringraziamenti di Ferro alle sorelle Iezzi su Instagram:

Da oggi uno dei brani più belli della storia musica italiana è anche un po’ mio. Che meraviglia che siete! Grazie per essere tornate insieme perché non posso immaginare un mondo senza le mie sisters. Avete spaccato, Bologna si è riempita di luce e da stasera siamo ufficialmente un trio! Perché io non vi mollo! Ora tutti a scaricare e ad ascoltare ovunque “Vamos a bailar (Esta Vida nuova)” con le iconiche Paola e Chiara e…con me! (Mi fa strano dirlo!) Grazie per avermi affidato un compito arduo ma che ho accolto con entusiasmo, gioia e – innanzitutto – affetto reale!

Tiziano Ferro, la sorpresa di Laura Pausini a Bologna: il video

Una grande emozione per Tiziano Ferro a Bologna. A sorpresa tra il pubblico c’è Laura Pausini che non ha voluto perdersi il concerto dell’amico nella sua amata Romagna. Il cantautore di Latina scoppia a piangere e poco dopo le ha dedicato “L’amore è una cosa semplice” e “Il conforto” prima di regalare a tutto il pubblico un duetto a sorpresa sulle note de “Non me lo so spiegare“.

Laura Pausini è salita così sul palcoscenico del Dall’Ara di Bologna cantando con Tiziano in un duetto da pelle d’oca che ha emozionato tutti. Le immagini e i video del duetto sulle note di “Non me lo so spiegare” sono diventate virali su tutti i social.

Laura Pausini surpreende Tiziano Ferro e aparece de surpresa em show da turnê 'TZN 2023' em Bologna. Os dois improvisaram um dueto de "Non me lo so spiegare" (2003). pic.twitter.com/YFen27eiY3 — Italianizei (@italianizeisite) July 12, 2023

Poco dopo su Instagram, Tiziano ha voluto ringraziare pubblicamente l’amica Laura Pausini:

ci sei stata in momenti difficili per me, sei stata un faro. Durante questi giorni hai mille cose da fare, cento viaggi, impegni stressantissimi ma hai scelto di fermarti a Bologna per vedere il mio concerto e conoscere i miei bimbi, che non avevi mai incontrato. Queste sono cose che solo le amiche fanno. Le amiche vere. Poi sei saltata sul palco, con la tua generosità inossidabile, e ci siamo buttati in una NON ME LO SO SPIEGARE completamente improvvisata (anche perché non la cantavamo insieme da 15 anni!!!!). E invece: un microfono in due, abbiamo condiviso uno dei miei auricolari e il resto è stata magia. Perché come la chiami quella cosa che solo tu sai creare? Il faro non si spegne mai – e tu sai a cosa mi riferisco. Grazie amica mia. Grazie.