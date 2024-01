Nuova separazione per il cantante Tiziano Ferro. Dopo il divorzio dal marito Victor Allen, in queste Ferro ha comunicato la separazione professionale dal manager Fabrizio Giannini. Sia Ferro che Giannini hanno comunicato la chiusura del rapporto professionale attraverso i propri profili Instagram.

Tiziano Ferro si separa dal suo manager Fabrizio Giannini: “È finita un’epoca”

“È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie”. Con queste parole pubblicate sul suo account Instagram, Tiziano Ferro ha annunciato la fine della collaborazione con il suo storico manager Fabrizio Giannini. Il post pubblicato da Tiziano Ferro è la risposta a quello pubblicato dal manager Fabrizio Giannini sul suo account Instagram personale. Il cantante infatti, ha accompagnato il suo comunicato con un screenshot del post del suo ormai ex manager.

Il post dell’ex manager di Ferro, Fabrizio Giannini, pubblicato su Instagram

Giannini, infatti, poco prima aveva comunicato quanto segue: “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie Tiziano Ferro”. Stando ai loro post, sembrerebbe che i due si siano lasciati senza scatenare alcuna guerra mediatica a colpi di interviste ed esclusive. Almeno per il momento.

Chi sarà il nuovo manager del cantante Tiziano Ferro?

Chi seguirà ora gli interessi di Tiziano Ferro? Al momento non è ancora noto il nome del manager che seguirà il cantante durante questo nuovo percorso professionale. Di certo c’è solo il fatto che per Tiziano Ferro non deve essere un momento facile, visto anche il suo post dove scrive: “Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più”.