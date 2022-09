Il mese di settembre è un mese di ripartenza per la tv e di nuova musica pronta ad accompagnarci in ogni attimo della vita quotidiana. In questi giorni, gli annunci da parte degli artisti italiani sui loro prossimi progetti discografici sono numerosi. Sicuramente uno dei più attesi è l’artista multiplatino e vincitore del Grammy Award nel 2013, Tiziano Ferro. Di seguito, la data e il titolo del nuovo singolo scritto con altri due artisti italiani molto importanti.

Tiziano Ferro: La Vita Splendida è il nuovo singolo scritto da Brunori Sas e Dimartino

Tiziano Ferro sta per tornare con un nuovo album di inediti e il singolo scelto per iniziare questo nuovo viaggio è La vita splendida. In uscita il 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, il brano è stato scritto da Brunori Sas e Dimartino.

L’annuncio è avvenuto attraverso il profilo Instagram dell’artista di Latina che conta più di 2 milioni di followers. Alla copertina de La vita splendida, Tiziano Ferro ha accompagnato questa didascalia:

“La vita splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni. Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici. Al centro di questa conversazione c’è ovviamente la vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio”

La vita splendida è una canzone che ha visto più elaborazioni ma è Brunori Sas ad aver spiegato la sua nascita:

“L’idea di collaborare con Tiziano mi è venuta fuori mentre guardavo in tv il suo documentario: “Ferro”. Mi aveva particolarmente colpito il suo coraggio nel mettersi a nudo, nel condividere la propria fragilità in modo spontaneo, senza filtri, veicolando al contempo l’importanza di rialzarsi dopo le inevitabili cadute della vita. Con Nino Dimartino avevamo già buttato giù una prima bozza de “La vita splendida” e più andavo avanti nella visione del documentario, più mi sembrava perfetta per la voce e il racconto di Tiziano. Così, senza pensarci troppo, ho preso il telefono e gli ho scritto un messaggio. Da lì in poi è stato un susseguirsi di videochiamate sull’asse Los Angeles/Cos Angeles, email, provini, rimaneggiamenti, fino ad arrivare alla versione definitiva del pezzo di cui andiamo anzichenò fieri. Felice che Tiziano lo abbia scelto come brano apripista per il suo nuovo album. Gli auguro il meglio, di cuore. Buona “vita splendida” a lui e, perché no, anche a tutti noi”

Tiziano Ferro: dopo il nuovo disco, ritorna negli stadi italiani

Con l’uscita del nuovo album “Il mondo è nostro” l’11 Novembre 2023, Tiziano Ferro celebra la vita e i cambiamenti che avvengono nel mentre si vive. Aveva così spiegato in un post la realizzazione di quest’album:

“Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi me, ho finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. Non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti”.

In estate, però, il pubblico potrà assistere ai suoi live negli stadi italiani. Tiziano Ferro recupererà il tour rimandato a causa della pandemia. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti per le nuove date sono in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com.