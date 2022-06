In conferenza stampa il direttore Stefano Coletta aveva dichiarato che erano anni che la Rai non aveva un racconto musicale itinerante e che l’idea di portare la musica dell’estate in piazza in modo gratuito era importante. La realizzazione del Tim Summer Hits va proprio in questa direzione e nonostante le registrazioni delle altre location siano ancora in svolgimento, il primo appuntamento di questa sera sarà un test per capire quanto il pubblico di Rai 2 abbia colto il messaggio. Di conseguenza, scopriamo chi sono gli artisti, l’orario e da quale piazza è trasmessa la prima puntata del Tim Summer Hits.

Tim Summer Hits: la musica dal vivo torna su Rai 2 con Delogu e De Martino

La musica riaccende le piazze italiane e torna tra la gente. Mancava da tanti anni in casa Rai un momento musicale estivo e ora si fa sul serio. Arriva, questa sera su Rai 2, e in contemporanea su RaiPlay e Rai Radio 2, il Tim Summer Hits con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu.

A partire dalle ore 21:20, salgono sul palco di Piazza del Popolo (Roma) alcuni tra gli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. Canteranno le loro hits estive ma ci sarà spazio anche per alcuni successi del passato.

Andrea Delogu e Stefano De Martino sono sempre più i volti di una Rai che sperimenta e tende una mano verso i giovani. Durante le registrazioni, infatti, i due conduttori hanno giocato molto con il pubblico arrivato sin dalla mattina per i propri beniamini.

Da questa sera, 30 giugno, e per tutti i giovedì in prima serata la musica di Rai 2 va in scena con il Tim Summer Hits.

Tim Summer Hits, scaletta: chi sono gli artisti della prima serata di Piazza del Popolo a Roma

Gli artisti del primo appuntamento del Tim Summer Hits, non in ordine di apparizione, sono: