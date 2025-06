L’estate è già iniziata a Roma con le registrazioni della nuova stagione de “Tim Summer Hits 2025“, l’evento musicale italiano che porta in Piazza a Roma le grandi hit del momento e le grandi star del panorama musicale. Ecco il programma delle quattro serate condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu in programma a Piazza del Popolo a Roma.

Tim Summer Hits 2025, quando su Rai1

Il TIM Summer Hits 2025 torna in prima serata su Rai1 con quattro imperdibili appuntamenti con protagonisti la grande musica dell’estate. Sul palcoscenico allestito in Piazza del Popolo a Roma si alterneranno grandi nomi della musica italiana ed internazionale pronti a far cantare e ballare il pubblico. A presentare l’evento musicale dell’estate, firmato anche quest’anno TIM, sarà la coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. L’appuntamento da segnare in agenda con la prima puntata del Tim Summer Hits 2025 è per venerdì 13 giugno in prima serata su Rai1.

Non solo, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay. Il TIM Summer Hits, Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

Tim Summer Hits 2025, le date a Roma e i cantanti ospiti

Ma passiamo alle date e al cast di cantanti ed ospiti del Tim Summer Hits 2025. Il grande evento musicale dell’estate arriva in Piazza del Popolo a Roma per quattro imperdibili serate ad ingresso gratuito. Ecco le date: sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno. Sul palcoscenico si alterneranno i volti più amati della musica pronti a presentare la loro hit estiva.

Ecco nel dettaglio il programma delle quattro serate del Tim Summer Hits 2025 a Roma:

Sabato 7 giugno – Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Lorella Cuccarini, michele Bravi e Mida, Nek, Petit, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tredici Pietro, Trigno | Vale Lp e Lil Jolie;

Domenica 8 giugno – Brunori Sas, Carl Brave, Chiara Galiazzo, Coez, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, Lda, Levante, Luchè, Marco Masini, Noemi, Olly, Patty Pravo, Sarah Toscano, Tananai, Venerus;

Lunedì 9 giugno – Alessandra Amoroso, BigMama, Chiamamifaro, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Eugenio in Via di Gioia, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fuckyourclique, Gaia, Jacopo Sol, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig e Sabrina Salerno

Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Rose Villain, Serena Brancale, Settembre, The Kolors;

Martedì 10 giugno – Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Annalisa, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Clara, Clementino, Fedez, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Negramaro, Sayf, Shablo + Guests, Tropico.

Ricordiamo che l’appuntamento con il Tim Summer Hits 2025 è da venerdì 13 giugno in prima serata su Rai1.