Con l’arrivo dell’estate torna a Roma il TIM Summer Hits 2025, con quattro imperdibili serate, ad ingresso gratuito, con le grandi stelle del panorama musicale che proporranno le loro hit. Carlo Conti e Andrea Delogu saranno anche quest’anno alla guida di questo grande spettacolo che sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno porterà i successi più cantati e i volti più amati della musica in Piazza del Popolo a Roma, ancora una volta grande protagonista della colonna sonora dell’estate 2025.

TIM Summer Hits 2025: quando in tv e cast cantanti

Presentata questa mattina a Roma la quarta edizione del TIM Summer Hits 2025. L’evento musicale dell’estate italiana con al centro le emozioni e la grande musica e che per quatto serate animerà Piazza del Popolo (Dal 7 al 10 giugno 2025).

Per quello che riguarda la messa in onda in tv, il TIM Summer Hits 2025 andrà in onda a partire da venerdì 13 giugno, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay.

L’evento è firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

La battuta su Tony Effe

Durante la conferenza stampa di questa mattina, Carlo Conti ironizza sulla mancanza di Tony Effe dalla rosa dei cantanti che saliranno sul palco. “Come mai non ci sarà Tony Effe? È incinto, ma forse ci farà una sorpresa”. Così Carlo Conti ha spiegato l’assenza del rapper romano dal cast dei Tim Summer Hits 2025. Dietro le parole ironiche del conduttore, tuttavia, si cela la possibilità concreta di un’apparizione a sorpresa di Tony Effe durante i concerti in programma a Roma, in Piazza del Popolo, dal 7 al 10 giugno.

“Chissà, magari a Tim summer hits potrebbe essere lui una delle sorprese. Del resto a Sanremo ha cantato in romanesco ‘Damme ‘na mano’ e quindi potrebbe essere questa l’occasione per dare una mano a lui e fare pace“, ha poi aggiunto Carlo Conti, alludendo all’esclusione del rapper dal concerto di Capodanno di Roma e alle polemiche che ne erano seguite. Un’occasione, quella del Tim Summer Hits 2025, che potrebbe dare il via a una simbolica riconciliazione con il sindaco Roberto Gualtieri.

Gli oltre 80 artisti sul palco del TIM Summer Hits 2025

Cuore pulsante dell’evento sono gli oltre 80 artisti che si alterneranno sul palco durante le quattro serate. Eccoli in ordine alfabetico:

ACHILLE LAURO

AIELLO

ALESSANDRA AMOROSO

ALEX BRITTI

ALEX WYSE

ALFA

ANNALISA

ANTONIA

A-CLARK, VINNY e IVA ZANICCHI

BABY K

BENJI & FEDE

BIGMAMA

BNKR44

BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ

BRESH

BRUNORI SAS

CAPO PLAZA

CARL BRAVE

CHIAMAMIFARO

CHIARA GALIAZZO

CLARA

CLEMENTINO

COEZ

COMA_COSE

CRISTIANO MALGIOGLIO

DIODATO

EMIS KILLA

ERMAL META

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

FABIO ROVAZZI, PAOLA IEZZI e DANI FAIV

FEDEZ

FINLEY e NINA ZILLI

FRANCESCA MICHIELIN

FRANCESCO GABBANI

FRANCESCO RENGA

FRED DE PALMA

FUCKYOURCLIQUE

FULMINACCI

GABRY PONTE

GAIA

GHALI

GIGI D’ALESSIO

JACOPO SOL

JOAN THIELE

LDA

LEO GASSMANN

LEVANTE

LORELLA CUCCARINI

LORENZO FRAGOLA

LUCHÈ

LUDWIG e SABRINA SALERNO

MARCO MASINI

MICHELE BRAVI e MIDA

NEGRAMARO

NEK

NOEMI

OLLY

ORIETTA BERTI

PATTY PRAVO

PLANET FUNK

RAF

RIKI

RKOMI

ROCCO HUNT

ROSE VILLAIN

SAL DA VINCI

SANGIOVANNI

SARAH TOSCANO

SAYF

SERENA BRANCALE

SETTEMBRE

SHABLO + GUESTS

TANANAI

THE KOLORS

TREDICIPIETRO

TRIGNO

TROPICO

VALE LP e LIL JOLIE

VENERUS

Sponsor e partner

Per il quarto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits. Un progetto che prenderà forma in un racconto crossmediale abbracciando TV, radio, digital e spazi urbani. TIM sarà presente nell’anteprima televisiva e nelle citazioni di palco, passando per una forte attivazione sui social con contenuti curati dal TIM AI Data Lab e dedicati al ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento.

Inoltre, sono previste attività in store TIM, iniziative in piazza e pre-show live in collaborazione con Rai Radio2, pensati per avvicinare il pubblico agli artisti e creare momenti di connessione autentica.