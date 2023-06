Tutto pronto per la nuova edizione del Tim Summer Hits 2023, la rassegna estiva di Rai2 che riunisce tutti i cantanti e i protagonisti dell’estate. A condurre la nuova stagione la coppia formata da Andrea Delogu e da Nek che per la prima puntata sono a Roma nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Ecco le anticipazioni, gli ospiti, la scaletta e tutti i cantanti della prima puntata di domenica 25 giugno 2023.

Domenica 25 giugno dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata del Tim Summer Hits 2023, l’evento musicale dell’estate di Rai2 condotto da Andrea Delogu e da Nek. La prima puntata è a Roma nella magica cornica di Piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo della città eterna. A condurre le sei serate della nuova stagione della rassegna canora dell’estate ci sono Andrea Delogu e Nek reduci da un anno di grandi successi. In particolare Nek, dopo gli ottimi risultati del talent “Dalla strada al palco”, il cantautore è stato scelto per sostituire Stefano De Martino.

A raccontare, invece, il backstage e il dietro le quinte dell’evento ci sono Gli Autogol, con interviste e momenti di comicità. Il programma è in simulcast anche su Rai Radio2 con la voce di Diletta Parlangeli. 6 le puntate dell’edizione 2023: le prime 3 sono state registrare a Roma, mentre le altre 3 a Rimini. Curiosi di scoprire la scaletta e tutti gli ospiti e cantanti della prima serata?

Ecco la scaletta completa con tutti gli artisti e cantanti che si esibiranno durante la prima puntata del Tim Summer Hits 2023 in programma a Roma:

Achille Lauro e Rose Villain

Annalisa

Angelina Mango

Articolo 31

Clara

Colapesce Dimartino

Elodie

Emma

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Fedez

Francesca Michielin

gIANMARIA

Irama e Rkomi

Marco Mengoni

Max Pezzali

Merk & Kremont

Tananai

Marracash

M¥SS KETA

Mr.Rain

Paola & Chiara

La prima puntata del Tim Summer Hits 2023 è trasmessa in prima serata, domenica 25 giugno, su Rai2. Non solo, per chi volesse seguirla in diretta streaming oppure on demand è possibile tramite la piattaforma RaiPlay.