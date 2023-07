Torna il Tim Summer Hits 2023, la kermesse musicale dell’estate condotta da Andrea Delogu e Nek in prima serata su Rai2. Scopriamo il cast di cantanti ed ospiti protagonista della puntata registrata in Piazza Fellini a Rimini e trasmessa domenica 16 luglio 2023.

Tim Summer Hits 2023 a Rimini: la scaletta di domenica 16 luglio 2023

Domenica 16 luglio 2023 appuntamento in prima serata su Rai2 con una nuova puntata del TIM Summer Hits 2023, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto da Andrea Delogu e Nek. Dopo Roma, la kermesse canora si sposta in Piazza Fellini a Rimini con un’altra serata all’insegna della grande musica dell’estate 2023. Tantissimi gli artisti di fama nazionale e internazionale che si alterneranno sul palcoscenico allestito in Piazza Fellini a Rimini. Curiosi di scoprire la scaletta della serata di Rimini del 16 luglio 2023?

Tra gli ospiti della puntata:

Aka 7even,

Alexia,

Ana Mena,

Angelina Mango,

Annalisa,

Blanco,

Ciccio Merolla,

Claude,

Coma_Cose,

Diodato,

Elettra Lamborghini,

Emma,

Gabry Ponte e Hosanna,

Gaia,

LDA,

Mara Sattei,

Nina Zilli,

Olly,

Paola & Chiara,

Raf,

Renga e Nek,

Rocco Hunt,

Tananai,

Tommaso Paradiso,

Tony Effe.

Oltre alla grande musica italiana ed internazionale con le hit dell’estate 2023, imperdibili le incursioni nel backstage di TIM Summer Hits, da parte de Gli Autogol che con la loro verve riescono sempre a strappare interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Infine i collegamenti dal box di Rai Radio 2 che, per le date riminesi, presieduto questa volta da LaMario.

TIM Summer Hits 2023, dove vederlo in tv e streaming

Dove seguira la nuova puntata del Tim Summer Hits 2023? La kermesse canora dell’estate di Rai2 va in onda in tv chiaro la domenica in prima serata su Rai2 e in contemporanea anche sulle frequenze di Rai Radio 2.

Non solo, il festival musicale dell’estate 2023 è disponibile anche in streaming sulla piattaforma online di RaiPlay. Infine, ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.