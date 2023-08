Gran finale per il Tim Summer Hits 2023, la kermesse canora di successo di Rai2 che torna in onda con un best of con i momenti più belli dell’estate 2023. Pronti a scoprire tutti i cantanti protagonisti di una serata all’insegna della grande musica italiana ed internazionale?

Tim Summer Hits 2023, la scaletta del 6 agosto

Domenica 6 agosto 2023 dalle ore 21.00 appuntamento su Rai2 con “TIM Summer Hits – The Best of“, i momenti più belli ed emozionanti della kermesse canora condotta da Andrea Delogu e Nek. Una serata speciale con tutti i cantanti protagonisti dell’estate 2023 che si sono alternati nel corso delle settimana sui palcoscenici di Piazza del Popolo a Roma e di Piazzale Fellini a Rimini. Un’occasione davvero unica per i telespettatori che potranno rivivere la magica atmosfera del festival musicale con tutte le hit dell’estate 2023.

Ecco tutti i cantanti e gli ospiti previsti nella scaletta di stasera:

Achille Lauro,

Alfa,

Ana Mena,

Angelina Mango,

Anna,

Annalisa,

Articolo 31,

Ava,

Blanco,

Bresh,

Capo Plaza,

Coma_Cose,

Diodato,

Elodie,

Elettra Lamborghini,

Emis Killa,

Emma,

Fabio Rovazzi,

Fedez,

Follya,

Giorgia,

Guè,

Madame,

Marco Mengoni,

Marracash,

Max Pezzali,

Merk & Kremont,

Orietta Berti,

Paola & Chiara,

Pinguini Tattici Nucleari,

Renga

Nek,

Rocco Hunt,

Rondodasosa,

Rosa Chemical,

Tananai,

Tedua,

The Kolors,

Tommaso Paradiso,

Tony Effe.

Durante la serata best of non mancheranno i momenti più belli del backstage con Gli Autogol e i collegamenti più divertenti con il box di Rai Radio 2 presieduto nelle tappe romane da Ema Stokholma e a Rimini da LaMario.

TIM Summer Hits 2023, dove vederlo in tv e streaming

Dove seguira la settima puntata del Tim Summer Hits 2023? Il meglio della kermesse canora dell’estate di Rai2 è trasmesso in prima serata la domenica su Rai2. Non solo, i momenti più belli della kermesse canora sono visibili in contemporanea anche sulle frequenze di Rai Radio 2. Da non dimenticare che la kermesse canora è anche streaming: basterà collegarsi alla piattaforma online di RaiPlay. Ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.