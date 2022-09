Secondo ed ultimo appuntamento dei TIM Music Awards, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che premia gli artisti italiani certificati disco d’oro, di platino e multiplatino per le vendite. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, le anticipazioni e la scaletta della puntata in onda il 10 settembre 2022.

TIM Music Awards 2022, la diretta della seconda puntata su Rai1

Grande successo per la prima puntata dei TIM Music Awards 2022, il Premio Oscar della musica italiana, trasmesso in diretta su Rai1 dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Sabato 10 settembre 2022 dalle ore 20.35 Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono pronti a consegnare l’ambito riconoscimento agli artisti che, con i loro album e singoli, hanno raggiunto la certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022. Non solo, durante la serata saranno consegnati anche i premi relativi agli eventi e i tour che hanno superato i 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante). Infine spazio anche ai premi speciali assegnati rispettivamente da FIMI, SIAE, EARONE, ASSOMUSICA, ARENA DI VERONA e TIM.

Sul palcoscenico, oltre agli artisti premiati, ci sarà spazio anche per la consegna di un premio speciale assegnato a conduttori e personaggi televisivi come: Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Andrea Delogu, Stefano De Martino e Cristiano Malgioglio.

TIM Music Awards 2022, la scaletta dei cantanti

Curiosi di scoprire quali saranno gli artisti che si esibiranno durante la seconda serata dei TIM Music Awards 2022. La scaletta è ancora top secret , ma in ordine cronologico sul palcoscenico dell’Arena di Verona si alterneranno:

Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Alessandra Amoroso

Ariete

Biagio Antonacci

Blanco, Bresh

Brunori Sas

Capo Plaza

Chiello

Coez

Colapesce Dimartino

Dargen D’Amico

Elettra Lamborghini

Elisa

Elodie

Fabri Fibra

Fabrizio Moro

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Franco126

Gianni Morandi

Gigi D’Alessio

Guè

Irama

Ketama126

La Rappresentante Di Lista

Lazza

Lele Blade

Luchè

Luigi Strangis

Mahmood

Mara Sattei

Marco Mengoni

Marracash

Maurizio Carucci

Max Pezzali

Mika

Modà

Nek

North Of Loreto

Noyz Narcos

Paky

Pinguini Tattici Nucleari

Raf

Rhove

Riccardo Cocciante

Rkomi

Rocco Hunt

Salmo

Sangiovanni

Shablo

Sick Luke

Tananai.

