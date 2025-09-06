La grande musica italiana torna protagonista in prima serata su Rai1 con i Tim Music Award 2025, il più importante riconoscimento legato alle vendite discografiche e all’entertainment. Scopriamo le date dello show musicale e gli ospiti del doppio appuntamento.

Tim Music Award 2025, quando in tv: le date su Rai1

Svelate le date di messa in onda dei Tim Music Award 2025, il grande show musicale che premia le hit più amate e le tournée di maggior successo dell’ultimo anno. Due serate all’insegna della grande musica italiana condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in diretta venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 in prima serata su Rai1. La diciannovesima edizione dei TIM Music Awards si preannuncia davvero imperdibile, visto che sul palcoscenico si alterneranno tutti gli indiscussi protagonisti dell’estate italiana.

Due serate che si annunciano un vero mosaico di emozioni, sorprese e celebrazioni nella magica Arena di Verona, luogo in cui la musica incontra la storia. Due notti indimenticabili, destinate a incantare milioni di spettatori, grazie a un cast straordinario: capace di unire generazioni e generi, tradizione e nuove tendenze.

Tim Music Award 2025, premiano la musica italiana più venduta dell’anno

Durante le due serate musicali dei Tim Music Award 2025 protagoniste indiscusse saranno le hit più amate e le tournée di maggior successo dell’ultimo anno. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la quattordicesima volta insieme sul palco, sono pronti a consegnare i premi per gli album e singoli più venduti che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2024 e settembre 2025.

Non solo, durante i due appuntamenti spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live. Si tratta degli eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Infine, come da tradizione, degli importanti Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile. Sul palco dei TMA ritroveremo le stelle più attese della musica italiana pronte a regalare grandi emozioni ed esibizioni live davvero esclusive.

Ricordiamo che il TIM Music Awards è prodotto da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.