Torna l’appuntamento con la grande musica del “TIM Battiti Live” con l’evento speciale del “TIM Battiti Live 2000 Hits” che celebra le grandi hit degli ultimi 25 anni. Un appuntamento unico nel suo genere condotto da Ilary Blasi, con la complicità di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

TIM Battiti Live 2000 Hits, l’evento delle grandi hit su Canale 5

Stasera, sabato 26 settembre 2026, dalle ore 21.20, appuntamento con il “TIM Battiti Live 2000 Hits“, lo speciale appuntamento musicale condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Una serata – evento dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio: canzoni diventate autentici tormentoni, che hanno fatto cantare intere generazioni.

Un “viaggio musicale” alla ri-scoperta di canzoni che sono diventate dei tormentoni segnando gli ultimi 25 anni della musica italiana e non solo. Da “Tre parole” di Valeria Rossi a “Dragostea Din Teï” di Haiducii, passando per “La canzone del Capitano” di Francesco Facchinetti fino a “Svegliarsi la mattina” degli Zero Assoluto. E ancora: “Calma e sangue freddo” di Luca Dirisio, “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, “Maria Salvador” di J-Ax, “El mismo sol” e “Sofia” di Alvaro Soler. Una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici.

TIM Battiti Live 2000 Hits, ospiti e cantanti

Un parterre variegato di ospiti e cantanti pronti ad alternarsi durante la serata – evento del “TIM Battiti Live 2000 Hits”. Tra i protagonisti pronti a far cantare il pubblico con i loro più grandi successi ci sono:

Marco Mengoni,

Fedez,

Annalisa,

Achille Lauro,

Elodie,

Negramaro,

Emma,

Geolier,

Alessandra Amoroso,

Irama,

Angelina Mango,

Rocco Hunt,

Articolo 31,

Baby K,

Giusy Ferreri,

Fabio Rovazzi,

Alex Britti,

Anna Tatangelo,

Benji & Fede,

Gemelli Diversi,

Dolcenera,

Marco Carta,

Sugarfree.

TIM conferma il suo legame con la musica ed è Title Sponsor di uno degli eventi live più amati dell’estate. Con questa iniziativa, l’azienda accende palchi ed emozioni, sottolineando l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica e i grandi eventi dal vivo.