Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 28 settembre al 2 ottobre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese inaugura la terza settimana di programmazione dell’undicesima stagione con molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo il sogno di Simona di diventare una ballerina, ma anche sui nuovi arrivi e sulle perplessità legate alle ultime new entry. Diana giungerà a Milano, suscitando la curiosità di tutti, mentre Carla susciterà i timori di Adelaide, spingendola a chiedersi se quella nuova alleanza sia davvero proficua per lei. Scopriamo insieme cosa ci attende.
Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 2 ottobre
Concetta vuole organizzare un rinfresco in Caffetteria per festeggiare Delia e Gianlorenzo, il venerdì prima del matrimonio. Nel frattempo, Mimmo riceve da Rebecca una proposta davvero interessante per un evento al Circolo.
L’arrivo di Diana suscita immediata curiosità tra i presenti e sorprende Rebecca. Mimmo – preso dai preparativi – scopre che le due ragazze sono in realtà cugine.
News IPDS: anticipazioni settimanali
Cesare viene chiamato come avvocato per affrontare le conseguenze del contratto firmato da Marcello con la compagnia di crociere. Elisa e Valter, però, vedono la sua presenza come una minaccia. Marcello, temendo che il Paradiso possa subire un ingente esborso a causa sua, decide di cercare una soluzione da solo e si rivolge a Valeria. Dopo un momento di forte tensione emotiva, riesce a ritrovare un po’ di serenità proprio grazie a lei.
Lia trova una foto di Simona in tutù e la sprona a non rinunciare alla danza. Simona inm un primo momento reagisce male, ma quando resta da sola in Galleria prova qualche passo e cade. Valter non solo la aiuta a rialzarsi, ma si prende anche la colpa per il danno causato al manichino e la incoraggia a inseguire di nuovo la sua passione. Così, Simona recupera la lettera della scuola di ballo che aveva strappato.
Cos’altro accadrà nelle prossime puntate IPDS?
Riccardo si apre con Adelaide sulle difficoltà nella relazione con Nicoletta, mentre Odile lo invita a valutare un nuovo percorso professionale. Anche con Umberto si confronta sui rispettivi problemi, e i due decidono di sostenersi. Quando Riccardo scopre che Umberto non può finanziare il progetto del fast-food, inizia a cercare nuovi soci. Umberto, intanto, gli propone Carla come possibile investitrice. La famiglia Guarnieri si schiera dalla parte di Riccardo – che ringrazia il padre per il supporto – pur temendo un rifiuto da parte di Carla. Adelaide, invece, osserva con sospetto la nuova alleanza con la Corsi.
Una telefonata da Parigi mette Marta in allerta: la ragazza percepisce subito il turbamento del fratello e lo spinge a raccontarle il contenuto della chiamata di Nicoletta.
Diana scopre che Carla le ha tolto i fondi e prova inizialmente a riconquistare il favore della madre con gentilezza, ma Carla resta ferma nella sua decisione. Dopo un acceso confronto, Diana decide di cercare un lavoro. Al Circolo, la situazione si complica ulteriormente quando una mossa inaspettata di Carla suscita inquietudine in Adelaide spingendola a chiedersi se l’alleanza con la Corsi non rappresenti un ostacolo sulla corsa alla presidenza.