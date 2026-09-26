L’agente immobiliare di ‘Casa a Prima Vista‘ Ida Di Filippo si è sposata. Il suo matrimonio con Pietro è stato un evento molto seguito sui social e ora i fan si chiedono: quando sarà trasmesso in tv?

‘Il matrimonio di Ida e Pietro’: quando in tv

È una degli agenti immobiliari più simpatici di ‘Casa a Prima Vista‘. Grazie alla sua solarità, Ida Di Filippo riesce a convincere gli acquirenti che è proprio la sua, la loro casa ideale. Ora, dopo aver reso nota la sua passione per la cucina (con ‘Pazzi di Dolci‘), apre le porte della sua vita privata e ci mostra il dietro le quinte del suo matrimonio. Ida Di Filippo si è infatti sposata con Pietro Albano il 5 settembre 2026 in Costiera Sorrentina.

Una cerimonia che è stata ripresa e che andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, martedì 6 ottobre alle 21.30 con uno speciale dal titolo ‘Il matrimonio di Ida e Pietro’.

Ma cosa vedremo? Le telecamere hanno seguito i due neo sposi nei mesi che hanno preceduto il fatidico sì. Con la guida di Andrea Pellizzari, voce narrante di ‘Casa a Prima Vista‘, gli sposi ripercorrono la nascita della loro storia d’amore. Non mancheranno i preparativi: dagli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi alle ultime prove degli abiti, oltre che alla scelta della location a Sorrento e alle visite a Siano.

Damigelli d’onore sono Gianluca Torre e Mariana D’Amico

‘Il matrimonio di Ida e Pietro’ è prodotto da Bluyazmine per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile anche in streaming su discovery+. Durante la cerimonia vedremo momenti e racconti di amici e familiari. Una grande festa a cui hanno partecipato anche i suoi compagni di avventura Gianluca Torre e Mariana D’Amico, che hanno avuto un ruolo speciale nelle nozze in qualità di “damigelli d’onore”, testimoniando il legame di amicizia nato oltre ‘Casa a Prima Vista‘.

I dolci della festa sono invece firmati dal pastry chef Tommaso Foglia, giudice di ‘Bake off Italia’ nonché “partner in crime” di Ida in ‘Pazzi di Dolci’.