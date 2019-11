Tienda – Missione bellazza su Real Time: quando inizia e chi conduce?

Tienda – Missione bellezza è il nuovo programma di Real Time. Di che cosa tratta, chi lo conduce e quando inizia? Ecco alcune informazioni sulla trasmissione che, molto presto, vedremo andare in onda in prima serata. A quanto pare, in questo periodo, il canale 31 del digitale terrestre, è ricco di nuovi show da proporre al pubblico. Dopo il successo di Seconda Vita, ma anche del documentario su Elisabetta Franchi e delle immagini del matrimonio di Georgette Polizzi, ecco in arrivo qualcosa che terrà i telespettatori incollati alla tv.

Tienda – Missione bellezza: il nuovo programma di Real Time

Tienda – Missione bellezza quando inizia? Ebbene la prima puntata debutterà nella prima serata del 14 novembre 2019. L’appuntamento è fissato per le ore 21:20.

Secondo quanto risulta all’interno del palinsesto del canale di Discovery, chi non potrà vederne il debutto potrà seguire la replica sabato pomeriggio, 16 novembre 2019, a partire dalle 17:20 circa.

Chi condurrà lo show? A quanto pare al timone vi saranno 4 volti noti per i fan dei programmi di Mediaset. Chi? Fabio Esposito è stato uno dei concorrenti di Temptation Island. Sabrina Ghio ha partecipato ad Amici e a Uomini e Donne e sui social ha tantissimi seguaci. Le sorelle Virginia e Viktorija Mihajlovic, invece, hanno preso parte all’Isola dei Famosi.

Tutti e quattro aiuteranno una ragazza a puntata – per un totale di otto appuntamenti – a modificare il suo look in vista di un evento speciale e a trasformarsi in modo da lasciare tutti a bocca aperta.

Come si legge fra i tag e gli hashtag prenderà parte al programma anche Il Menestrello, ovvero Marco Marfella. In che ruolo? Questo sfortunatamente ancora non lo sappiamo.

Sabrina Ghio su Instagram: tanto lavoro ed una grande attesa

A parlare fra i primi di Tienda Missione bellezza è stata una delle protagoniste. Sabrina Ghio, infatti, nelle Stories di Instagram, ha finalmente vuotato il sacco con le sue fan. Non riusciva più, la bella influencer, a tener tutto nascosto. Visto l’entusiasmo non riusciva più a non raccontare a chi la segue giornalmente una cosa bella accaduta nella sua vita.

Così noi appassionati di televisione e curiosi abbiamo potuto capire che la trasmissione è stata registrata a giugno scorso. La Ghio ha sottolineato che i quattro conduttori hanno lavorato giorno e notte per un mese intero per poter offrire poi al pubblico un prodotto valido e capace di tenerlo incollato al teleschermo.

Ultima cosa? la Ghio ha ringraziato per questo progetto Gabriele Parpiglia e Giuseppe Carriere. Ci sono loro due dietro gli ultimi successi di Real Time: da Rivelo a Seconda Vita passando per il documentario sulla Franchi.

Altre news? Attendiamo le prossime anticipazioni !