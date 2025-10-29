Silvia Toffanin è pronta a salutare i telespettatori con la terza ed ultima puntata di This Is Me 2025. Tantissimi gli ospiti previsti per il gran finale, tutti protagonisti di un viaggio tra aneddoti, ricordi e momenti di divertimento condivisi con il pubblico a casa. Scopriamo le anticipazioni e chi si racconterà nel terzo appuntamento.

This Is Me 2025, gli ospiti della terza puntata di mercoledì 29 ottobre 2025

Mercoledì 29 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata di This Is Me 2025 di Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5. Un gran finale che si preannuncia imperdibile, visto che per l’occasione il programma regalerà a milioni di telespettatori una puntata in stile Ruota della Fortuna. L’obiettivo è quello di unire il gioco, la leggerezza e l’emozione, creando un perfetto equilibrio tra intrattenimento puro e racconti personali. A condurre la serata Silvia Toffanin in compagnia di Gerry Scotti, ma non mancheranno ospiti e protagonisti del mondo della televisione. A cominciare da Vincenzo De Lucia che continua a divertire la sua ironia e la celebre imitazione della Toffanin. Nel segmento dedicato alla Ruota della Fortuna ci sarà anche Samira Lui.

Ma passiamo agli ospiti della terza puntata di This Is Me 2025: Loredana Bertè, icona della musica italiana, Al Bano, instancabile mattatore del palcoscenico, e Federica Pellegrini. E ancora in studio anche: Alessandro Del Piero, Fiorella Mannoia e il trio de Il Volo. Ma non finisce qui, visto che per il gran finale ci saranno anche: Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon, due pilastri del calcio italiano, Alberto Urso, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, e Francesco Cicchella.

This Is Me 2025, gli ascolti e il successo del programma

Dopo il grandissimo successo della prima stagione di This is me, nata come un omaggio all’universo di Amici di Maria De Filippi, la seconda edizione ha allargato lo sguardo raccontando e celebrando la carriera di grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano. Una scelta che ha convinto il pubblico, visto che il programma ha registrato ascolti in crescita attirando l’attenzione del pubblico televisivo, ma anche social.

La prima puntata, dedicata a Laura Pausini e Zlatan Ibrahimović, ha registrato 2,5 milioni di spettatori netti con uno share del 18,65%, mentre la seconda incentrata sui 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ha incollato alla tv 2,8 milioni di spettatori e il 21,22% di share. Che dire: dati importanti che confermano l’interesse del pubblico, ma che fanno sperare per per una terza stagione. This Is Me, infatti, è stato capace di rinnovare ancora una volta il linguaggio dell’intrattenimento televisivo unendo generazioni differenti.

L’appuntamento con la terza ed ultima puntata di This Is Me 2025 è per mercoledì 29 ottobre su Canale 5.