Durante la seconda puntata di “This Is Me 2025” è andata in scena anche una divertentissima intervista doppia “Silvia vs Silvia” tra Silvia Toffanin e la sua imitazione di Vincenzo de Lucia. A fare le domande è stato Amadeus. Ecco cosa è successo.

Silvia vs Silvia: l’intervista doppia di Silvia Tofffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me 2025

La seconda puntata di This Is Me 2025 dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ha fatto non solo emozionare con la commovente lettera della showgirl a Pippo Baudo, ma anche divertire come quando è andata in onda l’intervista doppia di Silvia Toffanin e la sua imitazione di Vincenzo De Lucia. Il ruolo di intervistatore è toccato ad Amadeus.

“No, non era previsto” – dice Silvia Toffanin alla sua imitazione di Vincenzo de Lucia che chiede “un confronto diretto perchè non ti posso sopportare più. Mi imita malissimo, vogliamo stabilire la verità per favore? Ho preparato delle domande, vieni pure a farle tu”. Amadeus è “terrorizzato”, ma accetta la sfida. “Allora io comincio da Silvia“, ma la “vera” Toffanin domanda “chi ha scritto le domande?”.

Si parte con una serie di semplici domande, ma poi si entra nel vivo con “la prima cosa che fai quando ti svegli al mattino” domanda Amadeus. “Mi lavo i denti” è la risposta della conduttrice, mentre Vincenzo De Lucia che imita Silvia Toffanin risponde “mi commuovo“. Alla domanda “la cosa che fai mentre dormi?” di Amadeus, la Toffanin risponde “io dormo”, mentre l’imitatore scherza ancora “io sogno di commuovermi“. Poi è la volta della domanda “situazione sentimentale” con la conduttrice che replica “io felice”, mentre l’imitatore precisa “contratto di rete a tempo indeterminato“.

“Sei malefica, tu sei maleficent” dic Silvia Toffanin, mentre un divertito Amadeus ironizza “Secondo me sei tu che non ci sarai la prossima puntata!”. Infine l’ultima domanda di Amadeus: “cosa farai dopo questa intervista?”. La Toffanin punzecchia: “dopo questa intervista credo che la querelerò“, mentre l’imitatore Vincenzo De Lucia “io intervisto tutti quelli del pubblico così mi commuovo!”.