Cresce l’attesa per la nuova edizione di This Is Me 2025, il programma di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Dopo il grandissimo riscontro dello scorso anno, lo show ideato da Maria De Filippi torna in prima serata con tanti ospiti e sorprese!

This Is Me 2025, il programma di Silvia Toffanin: quando inizia su Canale 5

Silvia Toffanin è pronta a dare il via alla nuova stagione di This is Me 2025! Lo show ideato da Maria De Filippi, dopo il grandissimo successo di critica e pubblico dello scorso anno, torna in prima serata su Canale 5 con tre appuntamenti che si preannuncia davvero imperdibili. La prima puntata di This Is Me 2025 è stata annunciata per mercoledì 15 ottobre 2025 dalle ore 21.20 su Canale 5.

In questa nuova edizione, composta da tre puntate, c’è una grande novità. Spazio non solo alla storia di ex protagonisti nati nella scuola di talenti di Amici di Maria De Filippi, visto che sarà raccontato la storia di uomini e donne icone della tv italiana, dello spettacolo e dello sport. This Is me è “Il racconto di un sogno che è diventato realtà”.

Il racconto di un sogno che è diventato realtà… ✨@LauraPausini, @Ibra_official e Christian De Sica a #ThisIsMe 🤩 Vi aspettiamo da mercoledì 15 ottobre in prima serata su #Canale5! pic.twitter.com/0okVc73iMm — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 8, 2025

This Is Me 2025, anticipazioni e ospiti del programma di Silvia Toffanin su Canale 5

Ma passiamo alle anticipazioni e agli ospiti della seconda edizione di This Is Me 2025 di Silvia Toffanin. In uno dei tre appuntamenti possiamo annunciarvi la presenza di Laura Pausini. La cantante de La Solitudine è pronta a raccontare la sua storia: dal debutto al Festival di Sanremo nel 1993 al successo mondiale. Una carriera che l’ha resa la cantante italiana più famosa e conosciuta al mondo con un palmares di premi da capogiro. Non solo, a raccontare il suo sogno diventato realtà c’è anche Zlatan Ibrahimović, oggi dirigente sportivo, che in passato è stato uno degli attaccanti più forti e completi della sua generazione e della storia del calcio.

Ospite della seconda edizione anche Christian De Sica, attore, regista e showman che ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nella storia del cinema e dello spettacolo italiano. “Faccio il mestiere più bello del mondo, ho cercato sempre di ridere, di sorridere a tutto!” – dice De Sica nel video di presentazione pronto a condividere con il pubblico una storia che si preannuncia emozionante!

L’appuntamento con This Is Me 2025 è da mercoledì 15 ottobre in prima serata su Canale 5.