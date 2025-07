The Walking Dead: Dead City, serie tv ambientata nel mondo della serie televisiva cult ispirata alla graphic novel di Robert Kirkman, arriva prossimamente. In esclusiva infatti sarà rilasciata la prima stagione dal 14 luglio solo su Sky e in streaming su NOW. Dopo un primo capitolo, dal 4 agosto andrà su Sky Atlantic anche la seconda stagione. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

The Walking Dead: Dead City – la trama, quando e dove vederla

Spin off dell’iconica serie sugli zombie, The Walking Dead: Dead City ha tutte le premesse per conquistare i fan affezionati a quell’universo. Ambientata in una Manhattan post-apocalittica e isolata dalla terraferma, la nuova serie vede il ritorno di due storici protagonisti. Stiamo parlando di Maggie (Lauren Cohan) vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan), ex leader dei Salvatori. I due sono acerrimi nemici ma, per il bene comune, saranno costretti a un’alleanza forzata per portare a termine una missione estremamente pericolosa. Il loro sodalizio regalerà inevitabili scintille, adrenalina e tensione costante, ma anche a momenti completamente inaspettati.

Mentre camminano per una New York City ormai in balia dell’anarchia e del terrore, addentrandosi nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, emergono numerose minacce. Infatti, diventa chiaro che non sono solo gli infetti ad aver generato dei traumi, ma anche il loro inquietante passato potrebbe portare a galla dei pericoli davvero ingombranti.

The Walking Dead: Dead City arriva con una prima stagione il 14 luglio su Sky e Now, e una seconda dal 4 agosto su Sky Atlantic. Questo spin-off va a completare la serie di titoli dedicata all’universo di The Walking Dead. In esclusiva infatti, sono già disponibili non solo la storica serie originale, ma anche gli spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live e, attualmente in onda, The Walking Dead: Daryl Dixon, dedicato ad uno dei protagonisti principali sopravvissuti allo scoppio dell’epidemia.