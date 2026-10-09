Tutto pronto per il debutto della nuova stagione di “The Voice Senior 2026“, il talent show di successo presentato da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Scopriamo la nuova giuria e le anticipazioni.

The Voice Senior 2026, quando inizia su Rai1 e giuria

Stasera, venerdì 9 ottobre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la nuova edizione di “The Voice Senior 2026“, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Alla conduzione, confermata anche quest’anno, Antonella Clerici, impareggiabile padrona di casa che guiderà gli spettatori alla scoperta delle nuove storie di musica e vita di questa edizione. L’edizione 2026 prende il via con una importante novità in giuria. Con l’uscita di Loredana Bertè arriva Fiorella Mannoia pronta a sedersi accanto ai confermati giudici Arisa, Rocco Hunt e Clementino e Nek.

Non cambia, invece, la formula che ha decretato il successo del talent show che prende il via con le Blind Auditions, ossia le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. In questa prima fase protagonista assoluta sarà la voce, visto che i coach potranno girarsi solo se colpiti dalla performance del concorrente. Una volta girati spetterà poi al concorrente decidere in quale squadra entrare. Durante la fase delle Blind Auditions, i giudici potranno ricorrere a due aiuti: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

The Voice Senior 2026, le varie fasi del talent show di Raiuno

Dopo la prima fase iniziale delle Blind Auditions, “The Voice Senior 2026” entrerà nel vivo con i 24 concorrenti pronti a sfidarsi a suon di note per arrivare alla finale. Prima però dovranno superare la fase dei “Knock Out“, poi la “Semifinale” in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach.

Attenzione: spetterà sempre e solo ai coach decidere chi far passare alla Finale quando a giudicare i concorrenti sarà solo il pubblico da casa attraverso il televoto.

L’appuntamento con The Voice Senior 2026 è il venerdì in prima serata su Rai1, ma il programma è disponibile anche on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Durante la diretta saranno su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di “The Voice Senior”.