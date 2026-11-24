Torna in prima serata su Rai 2 Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che, nel corso degli anni, ha conquistato il pubblico con interviste pungenti, domande scomode e confessioni inedite. La conduttrice è pronta a inaugurare l’ottava stagione del programma con tre personaggi molto diversi tra loro, provenienti dal mondo dello sport, del cinema e della televisione. Ma chi sono gli ospiti della prima puntata? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di stasera, martedì 24 novembre 2026.

Belve, anticipazioni di stasera: gli ospiti di Francesca Fagnani

Grande attesa per la prima puntata della nuova stagione di Belve. A sedersi sul celebre sgabello di Francesca Fagnani sarà Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si racconterà a cuore aperto, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua vita privata e professionale.

Tra i temi affrontati nel corso dell’intervista ci sarà inevitabilmente la fine del matrimonio con Ilary Blasi. L’ex calciatore parlerà delle difficoltà nel perdonare quanto accaduto, della sua attuale relazione con Noemi Bocchi e del legame con i figli, riconoscendo anche alcune mancanze come padre.

Spazio anche ai ricordi più intimi e dolorosi, come quello del papà, al quale Totti confesserà di non essere mai riuscito a esprimere pienamente il proprio affetto. Non mancheranno riferimenti alla Roma, squadra alla quale ha dedicato la sua carriera, e alle delusioni legate al rapporto con la società. A stemperare i momenti più intensi dell’intervista ci penserà un simpatico test sulla romanità.

Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani tra gli ospiti di Belve

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Pierfrancesco Favino, uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Reduce da una carriera ricca di successi e riconoscimenti, l’attore è attualmente impegnato nelle riprese di Falcon, progetto cinematografico in cui veste i panni di Sergio Marchionne. Sul fronte della vita privata, Favino è legato dal 2003 all’attrice Anna Ferzetti, dalla quale ha avuto due figlie, Greta e Lea.

Direttamente dal mondo di Uomini e Donne arriverà, invece, Gemma Galgani. La storica dama del Trono Over del dating show di Maria De Filippi è pronta a confrontarsi con le incalzanti domande della Fagnani. Da anni protagonista del piccolo schermo, Gemma ha fatto discutere il pubblico per le sue travagliate vicende sentimentali e per i numerosi confronti avvenuti nello studio del programma di Canale 5.

Belve torna su Rai 2: le novità della nuova stagione

L’ottava edizione del programma vedrà anche il ritorno dei provini, che da quest’anno prenderanno il nome di Belve in prova. A mettersi in gioco saranno persone comuni, chiamate a confrontarsi con le domande della conduttrice proprio come accade agli ospiti famosi. Confermato anche l’appuntamento con gli esilaranti fuori onda che accompagneranno il pubblico verso la conclusione della puntata.

Belve, dove e quando vedere la prima puntata in tv e streaming

L’appuntamento con la prima puntata di Belve è per stasera, martedì 24 novembre 2026, alle ore 21.25 in prima serata su Rai 2. Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma RaiPlay.