Grande attesa per la puntata finale di The Voice Senior. Il talent show, condotto da Antonella Clerici, questa sera premierà la più bella voce over ’60. I concorrenti rimasti in gara si giocheranno il tutto per tutto mettendo in scena le migliori performance. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e chi sono i finalisti.

The Voice Senior, la finale: chi sono i 12 concorrenti

Questa sera, venerdì 5 aprile 2024, va in scena l’ultima puntata di The Voice Senior. Il talent show ha visto la partecipazione di quattro giudici d’eccezione: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ed Arisa. Stasera conosceremo il vincitore della quarta stagione del talent show che ha appassionato milioni di telespettatori. L’appuntamento è previsto per le ore 21.30, in prima serata su Rai 1.

In finale sono arrivati 12 concorrenti (tre per ciascun team) e a giudicarli sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Saranno quindi i telespettatori a scegliere il vincitore di The Voice Senior.

Per il team di Loredana Bertè ci sono: Vittorio Centrone (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini.

Il team di Gigi D’Alessio è invece composto da: Diana Puddu, Luca Minnelli e Benito Madonia.

Per il team di Clementino: Sonia Davis, Giuseppe Maragno e Gianluca “John” Calzolari.

Ultimo, il team di Arisa: Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio e Mario Rosini.

Durante la prima fase, si esibiranno tutti e 12 i cantanti. I quattro più votati porteranno in scena un nuovo brano e tra loro ci sarà il vincitore del talent show.

Stasera c'è la Finale di #TheVoiceSenior! E sarete voi a scegliere chi vincerà tramite il televoto✨, vi aspettiamo tutti sintonizzati in prima serata su @RaiUno e @RaiPlay pic.twitter.com/w2jOKrFhQc — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2024

Gli ospiti dell’ultima puntata

Grandi ospiti di puntata saranno i Pooh che porteranno sul palco i loro migliori successi. Lo storico tour promuoverà anche il nuovo tour ‘Amici x Sempre – Estate 2024′. Chi sarà il vincitore della quarta stagione dopo Erminio Sinni, Annibale Giannarelli e Maria Teresa Reale? Il preferito dal pubblico, si aggiudicherà l’opportunità di poter pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.

Il talent show è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è invece di Sergio Colabona. È possibile rivedere le puntate di The Voice Senior su RaiPlay.