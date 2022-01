Ultimo appuntamento stasera, venerdì 21 gennaio 2022, con il talent show di Rai1 The Voice Senior. Il programma canoro condotto da Antonella Clerici è infatti giunto alla serata finale e i cantanti over 60 si contenderanno stasera il titolo di vincitore The Voice Senior 2022.

the Voice Senior, il team dei cantanti over 60 in gara

Nella semifinale dello scorso venerdì i quattro coach, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti, hanno scelto ciascuno tre cantanti senior che stasera si esibiranno proponendo il brano che il rispettivo coach avrà scelto per loro.

La new entry tra i giudici Orietta Berti (che ha preso il posto dei coach dell’anno passato Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi) ha deciso di portare nella finalissima The Voice Senior Cosetta Gigli, Franco Tortora e Roberto Barocelli. Clementino invece ha scelto una squadra di Supereroi composta da Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale e Russell Russell.

Il terzetto finalista di Gigi D’Alessio è composto da Piero Cotto con Beatrice Pasquali (prima coppia in gara a The Voice Senior), Claudia Arvati e Annibale Giannarelli. La regina del rock Loredana Bertè è rimasta conquistata dal talento di Walter Servini, Lanfranco Carnacina e Donata Brischetto.

Per tutti i quattro coach è stata una scelta difficile, perché tutti i cantanti over 60 che abbiamo avuto modo di ascoltare in queste sette puntate di The Voice Senior hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per andare avanti. Per ognuno di loro la gara canora è stata un’opportunità di riscatto, la possibilità di tirare fuori dal cassetto quel sogno, riposto anni fa per esigenze familiari o altro.

Chi vincerà The Voice Senior 2022?

Talento, passione e spesso storie straordinarie sono quello che abbiamo potuto ammirare nel corso di queste settimane e ora siamo giunti alla fase finale. Stasera uno di loro si aggiudicherà il titolo di Vincitore The Voice Senior 2022. Intanto massino riserbo sui brani che i coach hanno scelto per loro, e che saranno svelati solo nel corso della puntata di questa sera.

Appuntamento quindi alle ore 21,25 su RaiUno con la finalissima The Voice Senior, durante la quale sarà decretato il vincitore di questa seconda edizione. Ricordiamo che potete votare da casa con il televoto la voce senior preferita. Il vincitore o la vincitrice si aggiudicheranno la pubblicazione di una canzone da parte di una importante casa discografica, oltre a un vinile con tutti i brani cantati nel corso della gara canora.

Per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo dello spettacolo continuate a seguirci!