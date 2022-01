Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2022? Il programma si avvia verso la finale. I quattro coach del talent musicale condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1 hanno infatti composto le rispettive squadre che accederanno alla finalissima di venerdì 21 gennaio 2022. Chi sono i tre cantanti che Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti hanno deciso di portare nella finalissima? Scopriamolo insieme!

The Voice Senior 2022: chi sono i finalisti over 60?

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e, venerdì 21 gennaio 2022, conosceremo il nome del vincitore (o della vincitrice) di questa seconda edizione di The Voice Senior. Nel corso delle puntate abbiamo avuto modo di ascoltare moltissime voci senior e conoscere storie di tanti concorrenti che, per cause familiari o altro, hanno dovuto rinunciare al loro sogno di intraprendere una carriera artistica.

Il talent di Rai 1 ha offerto loro l’opportunità di tirare fuori dal cassetto quel sogno, conquistando almeno uno dei giudici che hanno ascoltato le loro esibizioni restando voltati di spalle. Il compito dei concorrenti infatti, era quello di conquistare almeno uno dei giudici con un’audizione al buio.

Cantanti over 60 che hanno intravisto nel talent show la possibilità di riscattarsi e conquistato i quattro coach, che nel corso delle ultime due puntate hanno spesso ammesso di essere in seria difficoltà. Ogni squadra, inizialmente composta da 15 cantanti senior, è stata ridotta a sei nella puntata del 7 gennaio, per poi ridursi ulteriormente nella semifinale di ieri, venerdì 14 gennaio. Alla finale The Voice Senior infatti accederanno solo tre concorrenti per ogni team. Chi sarà il vincitore di The Voice Senior seconda edizione? Intanto vediamo come saranno composte le squadre che vedremo impegnate a contendersi il titolo di vincitore nella finale.

La scorsa edizione, lo ricordiamo, è stata vinta da Erminio Sinni, del team di Loredana Bertè. Sarà di nuovo la regina del rock a primeggiare? Sicuramente Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino non hanno intenzione di cedere facilmente e per la finale propongono squadre di tutto rispetto, ma anche il team Loredana non è da meno. Nell’attesa di conoscere il nome del vincitore The Voice Senior 2022 vediamo allora chi sono i cantanti ancora in gara.

The Voice Senior 2022, i team per la finalissima

Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Loredana Bertè e Clementino, ovvero i quattro coach di The Voice Senior 2022, hanno composto le loro squadre, scegliendo i concorrenti finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore The Voice Senior. Ecco i team:

Team Orietta Berti

Franco Tortora

Roberto Barocelli

Cosetta Gigli

Team Loredana Bertè

Walter Servini

Lanfranco Carnacina

Donata Brischetto

Team Clementino

Luciano Genovesi

Marcella Di Pasquale

Russell Russell

Team Gigi D’Alessio

Piero Cotto e Beatrice Pasquali

Claudia Arvati

Annibale Giannarelli

Tutto pronto quindi per l’ultimo atto del talent show, che decreterà il vincitore The Voice Senior 2022. Voi per chi fate il tifo? Vi ricordiamo che potrete dare la vostra preferenza con il televoto.

