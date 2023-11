Torna The Voice Kids, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici in partenza da stasera, venerdì 24 novembre 2023, in prima serata su Rai1. Ecco tutto quelle c’è da sapere: format, giuria e anticipazioni!

The Voice Kids 2023, la prima puntata del 24 novembre 2023 su Rai1

Venerdì 24 novembre 2023 dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di The Voice Kids, la versione junior del talent show, condotta da Antonella Clerici che andrà alla scoperta delle storie e nei sogni dei nuovi piccoli protagonisti. Dopo il grande successo della prima stagione che ha visto trionfare Melissa Agliottone, la 12 enne delle Marche del team Loredana Bertè, la versione junior del talent show è alla ricerca di giovani talenti. Cinque le puntate previste della nuova stagione con protagoniste le più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni.

La prima puntata di venerdì 24 novembre inizierà con la prima delle tre sessioni di “Blind Auditions”, ossia le tradizionali “audizioni al buio”. I giurati e coach di spalle ascolteranno i giovani talenti senza però poterli vedere. A spingerli a girarsi sarà solo la loro voce; in quel caso il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se dovessero voltarsi più coach, spetterà al giovane talento scegliere con chi entrare in squadra!

The Voice Kids, la giuria e il format dell’edizione 2023

Tra le novità della seconda edizione di The Voice Kids 2023 c’è sicuramente la giuria. Accanto ai tre giudici noti Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, c’è una bella novità. In giuria, infatti, arriva Arisa. Non solo, piccole novità anche dal punto di vista del format. Durante le varie puntate di Blind audition ogni coach potrà utilizzare nuovi strumenti: il “Super Pass” per garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale e il “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Dopo la consueta fase delle audizioni, ogni giudice avrà una squadra composta da sette giovani talenti che si sfideranno tra di loro per conquistare uno dei posti disponibili per la finale prevista per venerdì 22 dicembre 2023.

“The Voice Kids” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è “figlio” di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona. Ricordiamo che il programma sarà trasmesso in prima serata su Rai1, ma è disponibile anche on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.