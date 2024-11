Tutto pronto per la nuova edizione di The Voice Kids 2024, il noto talent show musicale con protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. A condurlo anche quest’anno Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni: dai giudici alle novità fino agli ospiti della puntata di stasera, venerdì 15 novembre 2024.

The Voice Kids 2024, orario su Rai1 e giudici

“The Voice Kids 2024”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni torna da stasera, venerdì 15 novembre 2024 dalle ore 21.30 in prime time su Rai 1. Alla conduzione ritroveremo Antonella Clerici a cui toccherà il compito di accompagnare gli spettatori alla scoperta delle storie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti della trasmissione. Immancabile la presenza dei coach e dei giudici chiamati a scegliere i giovani talenti.

Tra i giudici ritroveremo: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Una nuova stagione che si apre all’insegna della buona musica e del divertimento per celebrare, in una grande festa, i giovani concorrenti e il loro amore per il canto.

The Voice Kids, ospiti ed anticipazioni della prima puntata di venerdì 15 novembre 2024

Durante la prima puntata di venerdì 15 novembre 2024 di The Voice Kids 2024 non mancheranno le sorprese. A cominciare dai duetti tra i concorrenti e i coach, ma anche ospiti speciali. C’è grande attesa per il ritorno di Simone Grande, il vincitore della scorsa edizione di The Voice che quest’anno rappresenterà l’Italia con il brano “Pigiama Party” al Junior Eurovision Song Contest in programma a Madrid. Ricordiamo che tutti i fan di Simone Grande possono votarlo anche dall’Italia sul sito jesc.tv.

STASERA c'è #TheVoiceKidsIt, chi farà girare tutte le poltrone? TRICK TRACK ✨ Puntuali alle 21:30 su @RaiUno e @RaiPlay 🎤❤️ pic.twitter.com/6tUF8ZfrSk — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) November 15, 2024

La formula vincente di The Voice Kids non cambia, anzi quest’anno si arricchisce di una puntata in più di Blind Auditions. Come di consueto i coach, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Durante le quattro puntate di “Blind Auditions” ciascun coach potrà giocare il “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale. Non solo, tra le novità anche il “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente. Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti.

Ricordiamo che “The Voice Kids” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo.