Il finale di The Umbrella Academy è vicino. La serie televisiva statunitense, ideata da Steve Blackman, è pronta a stupire tutti con l’ultima imperdibile stagione. Vediamo insieme dove vederla e di cosa parla.

The Umbrella Academy: arriva la quarta stagione

Era il 2019 quando su Netflix è uscita la prima stagione di The Umbrella Academy. Ispirata

all’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, la serie ha fatto appassionare milioni di telespettatori al punto da essere riconfermata. Ora a distanza di 5 anni, arriva il quarto e ultimo capitolo nel quale, ancora una volta, il futuro dell’umanità è a rischio. The Umbrella Academy è infatti disponibile dall’8 agosto 2024 su Netflix. Cosa accadrà ai sette bambini, ormai cresciuti, dotati di superpoteri?

Nelle prime tre stagioni, abbiamo visto i piccoli essere adottati da un miliardario Reginald Hargreeves, che gli dà come nome dei numeri. Ci sono numero 1 (Luther), numero 2 (Diego), numero 3 (Allison), numero 4 (Klaus), numero 5 (Cinque), numero 6 (Ben) e numero 7 (Vanya/Viktor). Tutti hanno poteri speciali, scoperti in modo e tempi diversi, ma devono fuggire dagli ex-datori di lavoro di Cinque che ha la capacità di viaggiare nel tempo. Nella quarta stagione i fratelli Hargreeves si ritrovano, senza poteri, in una nuova linea temporale. Reginald Hargreeves è ancora vivo, così come numero Cinque. Non sarà facile vivere da persone comuni e Klaus, un tempo immortale, diventerà ipocondriaco. Cosa accadrà ai nostri supereroi, riusciranno a tornare nel loro mondo? Gli autori assicurano che ci sarà un finale sorprendente che darà tutte le risposte che gli spettatori attendono da quattro stagioni.

Il cast della serie

Star di The Umbrella Academy è Elliot Page (numero sette) che nel corso delle riprese ha terminato il suo percorso di transizione. Poi ci sono Tom Hopper (numero 1), David Castañeda (numero 2), Emmy Raver-Lampman (numero 3), Robert Sheehan (numero 4), Aidan Gallagher (numero 5), Justin H. Min (numero 6) e Ritu Arya (Lila).