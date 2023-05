Va in onda oggi Venerdì 5 Maggio in prima serata su Italia Uno, con inizio previsto per le 21.20, The Transporter, convulso film di genere azione/avventura datato 2002 e firmato da Corey Yuen.

Il regista è specializzato in film di arti marziali e qui si scatena in scene davvero scalmanate. Il ruolo del protagonista è affidato a Jason Statham, già avvezzo a pellicole di questo tipo. Vediamo trama, cast e curiosità di The Transporter, che ha dato inizio ad una trilogia di discreto successo.

The Transporter: la trama in breve e il cast

Frank Martin è un ex agente delle forze speciali che lavora come trasportatore per un’organizzazione criminale. Un giorno si trova di fronte ad un pacco che gli sembra fin da subito anomalo e, non resistendo alla tentazione di aprirlo, trova una inaspettata sorpresa. All’interno infatti, c’è Lai, una bella ragazza asiatica figlia di un boss cinese che doveva essere uccisa. Da questo momento in poi inizia per entrambi una incredibile serie di avventure per cercare di salvarsi la vita.

Riguardo al cast, come anticipato, troviamo Jason Statham nel ruolo principale di Frank Martin e poi Matt Schulze, Shu Qi, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds e Matthieu Albertini

Curiosità sul film

Sono diverse le curiosità che circolano in merito al set di The Transporter: