Si intitola “The Traitors, I Traditori” e sta per arrivare in Italia il format premiato ai BAFTA e agli Emmy “The Traitors”. Si tratta un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni.

“The Traitors – I Traditori”: reality in arrivo su Prime Video

In “The Traitors – I Traditori”, un gruppo di volti noti si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni che verranno assegnate in modo da accumulare un montepremi in denaro.

Il format e le regole del gioco

Fra i concorrenti del gioco si nascondono dei Vip traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.

La posta in palio per i concorrenti sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno dei singoli giocatori di riuscire a destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

Il format “The Traitors – I Traditori”, creato nei Paesi Bassi dalla IDTV, una company di All3Media, è stato successivamente sviluppato con la Creative Unit di RTL e prodotto originariamente da IDTV per RTL4. Dal lancio nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, il format ha riscosso grande successo internazionale con oltre 25 adattamenti e svariate stagioni.

Quando arriva in Italia “The Traitors – I Traditori”

Il format è distribuito a livello internazionale da All3Media International. La versione italiana di “The Traitors, I Traditori” è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.