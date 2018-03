The Sweetman, Iginio Massari debutta su Sky Uno

Il maestro Iginio Massari arriva su Sky Uno con The Sweetman, un programma culinario dedicato al mondo della pasticceria

Iginio Massari The Sweetman è il nome del programma televisivo in arrivo su Sky Uno con protagonista il celebre maestro pasticcere. Si tratta di una nuova sfida per il maestro pronto a giudicare una serie di aspiranti pasticceri durante la prima edizione del programma in partenza su Sky Uno.

Iginio Massari The Sweetman: quando inizia?

Debutta da lunedì 5 marzo 2018 su Sky Uno Iginio Massari The Sweetman, il programma televisivo dedicato a nuovi aspiranti chef pasticceri. 30 inedite puntate trasmesse poco prima dell’ora di pranzo dal lunedì al venerdì su Sky Uno HD con alla guida il maestro Massari. Puntata dopo puntata, Massari dovrà giudicare l’operato di aspiranti chef impegnati a preparare il proprio “cavallo di battaglia” da sottoporre poi al giudice del celebre chef.

Le puntate, della durata di circa cinque minuti, vedrà lo chef lavorare a stretto contatto con gli aspiranti pasticceri durante la fase di preparazione del dolce. Non mancheranno una serie di consigli da parte di Massari pronto pizzicare, ma anche ad aiutare gli aspiranti pasticceri. A votare la performance culinaria sarà Massari che dovrà decidere tra tre cappelli da chef. Quello più grande rappresenta il massimo, ossia il pasticcere ha convinto il maestro, se il cappello è medio vuol dire che ci sono delle cose da migliorare ed infine il cappello piccolo è per chi si è dimostrato non all’altezza della prova!

Torna il grande Maestro pasticcere @iginiomassari – The Sweetman.

Non perdete la nuova stagione dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo su #SkyUnoHD! pic.twitter.com/16uNguHT0G — Sky Uno (@SkyUno) 5 marzo 2018

Iginio Massari: dalla pasticceria alla tv

Il successo di Iginio Massari è davvero travolgente. Dopo aver conquistato il palato di tantissimi italiani con la Pasticceria Veneto di Brescia, il maestro ha annunciato l’apertura di una nuova pasticceria a Milano. Si tratta di un punto vendita di prossima apertura, per la precisione metà marzo, che lo chef aprirà in una location esclusiva nella capitale meneghina nei pressi di Via Marconi.

Ma non finisce qui, visto che Massari è anche protagonista in tv con il programma The Sweetman e nelle librerie. Lo chef, infatti, ha pubblicato l’omonimo libro Iginio Massari The Sweetman. Si tratta di una raccolta di ricette con l’aggiunta di pratici consigli e trucchi per aiutare anche i meno esperti nella preparazione di dolci.

Potrebbe interessarvi: Antonella Clerici, La prova del cuoco