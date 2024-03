A partire dalle 21.20 di Mercoledì 20 Marzo su Italia Uno va in onda in prima visione tv The Suicide Squad – Missione suicida, uno dei film più stravaganti, controversi e originali degli ultimi anni. Sequel di The suicide squad, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un fantasy con protagonisti i supereroi di DC Comics in versione rigorosamente per adulti.

Il regista James Gunn che lo ha diretto nel nel 2021, a proposito di The suicide squad – Missione suicida ha detto che, rispetto al primo titolo, esso “è quello che è”, pertanto né un sequel né un reboot. Insomma, di sicuro siamo di fronte ad un’opera singolare, che merita di essere vista. Noi vi diciamo quali sono le curiosità più interessanti sul suo conto.

The suicide squad – Missione suicida: la trama in breve e il cast

Argus, l’ente governativo segreto con a capo Amanda Waller e formato da una task force di tremendi ed incalliti criminali fra i quali Harley e Bloodsport, è di nuovo impegnato in una difficile missione. Stavolta il gruppo di ex galeotti viene spedito su un’isola sperduta a caccia di nemici.

Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Jai Courtney, Viola Davis, John Cena, Sylvester Stallone, Nathan Fillion, Michael Rooker, Alice Braga, David Dastmalchian e Pete Davidson sono i membri principali del nutrito cast che dà vita alla pellicola.

Le principali curiosità sul film

Ecco cosa dovete assolutamente sapere a proposito di The suicide squad – Missione suicida: