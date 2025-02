The Substance, il body horror di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley, arriva prossimamente su Paramount+. Vincitore del premio per la miglior sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes, il film è valso a Demi Moore un Golden Globe come migliore attrice protagonista. È inoltre candidato agli Oscar 2025 in cinque categorie: miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura e miglior trucco. Scopriamo ulteriori dettagli su questo film.

The Substance su Paramount+: data, trama e cast

Dopo il grande successo in sala, The Substance è pronto a sbarcare sul piccolo schermo. Subito dopo la cerimonia degli Oscar, che si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo, il film sarà disponibile su Paramount+ dal 4 marzo.

La trama segue Elisabeth, un’attrice di cinquant’anni che, proprio nel giorno del suo compleanno, viene licenziata dal programma di fitness che conduce. La rete infatti vuole una donna più giovane, destinata a diventare il nuovo volto tra le star di Hollywood. Disperata, Elisabeth decide di sottoporsi a una cura sperimentale che genera una nuova versione di sé. Ma l’esperimento prevede determinate regole ed equilibri: se infrante, le conseguenze possono essere sconvolgenti.

Prodotto da Universal Pictures, Working Title Films e Blacksmith Pictures, il film vede Demi Moore nei panni della protagonista Elisabeth, Margaret Qualley in quelli di Sue e Dennis Quaid nel ruolo di Harvey. Completano il cast Joseph Balderrama, Oscar Lesage, Gore Abrams, Vincent Colombe, Olivier Raynal, Tiffany Hofstetter, Matthew Geczy, Philip Schurer e Jiselle Henderkott.

Uno dei film più chiacchierati degli ultimi mesi, The Substance è un film che parla di corpi femminili e di come vengano percepiti nella società. La regista Coralie Fargeat ha dichiarato infatti come i corpi delle donne siano sempre oggetto di scrutinio, fantasie e critiche all’interno dello spazio pubblico. “Le donne sono portate a pensare di non avere scelta se non essere perfette, sexy, sorridenti, magre, giovani e belle per avere valore nella società.” – ha affermato Fargeat – “E se osano distaccarsi da quei canoni, che sia per l’età, il peso, le curve, vengono cancellate dallo spazio pubblico.”