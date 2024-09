Federico Fashion Style sarà opinionista del reality web “The Social Home“. Un ruolo che gli calza a pennello e che lui conosce bene visto che nel 2022 era stato opinionista nel programma “La Pupa e il Secchione Show” condotto da Barbara d’Urso.

“The Social Home”, intervista a Federico Fashion Style

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. In merito a questa nuova avventura, Federico ha rivelato:

“Non amo le persone che si nascondono dietro a tante parole, cercherò di essere severo ma giusto. Quello che vedrò giudicherò. Sicuramente non mi farò passare la mosca sotto il naso. Devo dire che i concorrenti mi incuriosiscono molto perché sono un po’ tutti della stessa generazione e figli del web. Ho già sentito che qualcuno cerca l’amore, che qualcuno non crede nell’amore. C’è chi poi entra addirittura in coppia. So anche che ci saranno pochi letti e tanti concorrenti. Non vedo l’ora di sapere cosa succederà”.

Tra i concorrenti che lo incuriosiscono di più ci sono Gianluca Costantino e Elga Enardu: “Secondo me potrebbero essere una bella coppia”. E poi anche Giulia Sara Salemi, che lui definisce peperina, e Agostino Degan, nip di questa edizione. Ad affiancarlo come opinionista anche Guendalina Tavassi:

“Io e lei abbiamo un rapporto bellissimo, l’ho pettinata in occasione del suo primo matrimonio. Sono stato io a volerla accanto a me in questa avventura”.

In passato, Federico avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello. Un sogno che finora non ha potuto però realizzarsi: “Il Grande Fratello mi è stato proposto varie volte ma sto vivendo una fase della mia vita molto complicata. Voglio sistemare la mia vita privata e dedicarmi a mia figlia che è la mia ragione di vita. Non mi sentirei di entrare in una casa senza sapere cosa fa mia figlia in un momento così delicato”.