Come mai The Resident 2 non va in onda stasera su Rai 1? Il motivo è presto detto: lo scarso interesse mostrato dai telespettatori durante la messa in onda dei primi 3 episodi della Serie Tv medical che ha come protagonisti Matt Czuchry e Emily VanCamp. E cosa va in onda al suo posto? Una fiction in replica, Sorelle.

The Resident 21 luglio non va in onda: il motivo

Si, è proprio cosi. Il secondo appuntamento con The Resident sarebbe dovuto andare in onda questa sera, martedì 21 luglio 2020, in prima serata. Ma la Rai ha deciso di sospendere la messa in onda della Serie TV. Il motivo lo abbiamo spiegato in prefazione, vale a dire gli ascolti: la serie ha debuttato lo scorso martedì con “soli” 1.818.000 spettatori pari al 10% di share, numeri troppo bassi evidentemente per la dirigenza di Viale Mazzini. The Resident 2, quindi, non andrà più in onda il martedì in prima serata su Rai Uno.

Il dato relativo agli ascolti è stato ritenuto troppo basso e questo ha portato la rete a interrompere la messa in onda della serie su Rai 1 e a dare spazio all’ennesima fiction in replica: Sorelle, fiction del 2017 con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi. Una scelta che, visto il periodo estivo, è anche comprensibile ma fino ad un certo punto.

I telespettatori e tutti gli addetti ai lavori, infatti, si lamentano di un palinsesto di Rai1 che imperversa di repliche e programmi già visti e rivisti. Certo, bisogna anche dire che per alcune serie Tv le repliche hanno fatto il pieno di ascolti. Basti pensare, infatti, a Il Giovane Montalbano o L’Allieva).

Quando rivedremo le puntate inedite di The Resident 2?

Al momento non sono previste puntate in prima serata della fiction partita settimana scorsa su Rai 1. Molto probabilmente la Rai potrebbe optare per un “cambio” emittente, da Rai 1 a Rai 2, anche se in questo caso la messa in onda non sarebbe prevista a stretto giro. Staremo a vedere cosa decideranno in quel di Viale Mazzini.

E voi siete d’accordo con questa scelta? Avevate iniziato a seguire The Resident?