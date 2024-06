Se amate i film fantastici che raccontano di regni magici in epoche lontane, non perdete The princess, in onda su Rai Due a partire dalle 21.20 di Giovedì 27 Giugno. Una storia che sa tanto di favola, ricca di azione e in cui le arti marziali sono le vere protagoniste.

Di seguito vi sveliamo la trama, il cast e le curiosità più interessanti da conoscere su questa bella e attesa prima tv.

The princess: la trama in breve e il cast

La principessa di un regno medievale abbandona sull’altare il promesso sposo, il violento Julius. Quest’ultimo, adirato e deciso a vendicarsi, con l’aiuto di un gruppo di mercenari assedia il castello reale. La ragazza viene imprigionata in una torre ma lei, che è abile nelle arti marziali, riesce a scappare e a liberare anche i suoi genitori.

Joey King, Dominic Cooper, Olga Kurylenko, Veronica Ngo, Alex Reid, Ed Stoppard, Kristofer Kamiyasu e Katelyn Rose Downey costituiscono il cast principale della pellicola.

Le principali curiosità sul film

The Princess è un film di genere fantasy/action del 2022 diretto da Le Van Kiet e distribuito da Disney+. Ecco alcune curiosità sul suo conto: