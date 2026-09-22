The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto, è la nuova serie tv in uscita su Sky e in streaming solo su Now. In arrivo dal 26 settembre, questo titolo è una rivisitazione di Orgoglio e Pregiudizio, grande classico di Jane Austen, riadattato dal punto di vista di Mary Bennet. La storia infatti seguirà la vita della sorella di mezzo, tra convenzione sociali dell’epoca Regency e riscatto personale. Ecco tutti i dettagli sulla serie tv.

The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto: trama, cast e data della nuova serie tv

Riadattamento del romanzo di Janice Hadlow L’altra sorella Bennet, questa nuova serie tv vede come protagonista Mary Bennet, la sorella rimasta sempre più ai margini della storia del romanzo della Austen. Gli episodi seguono quindi il suo punto di vista e prende il via a Longbourn, dove le cinque figlie della famiglia Bennet si confrontano con le rigide aspettative sociali di quell’epoca. La giovane protagonista uscirà dai confini della casa di famiglia, passando per i salotti dell’alta società della Londra della Reggenza alle colline e le vallate del Lake District. Una storia sulla ricerca dell’indipendenza, dell’accettazione di sé e della possibilità di reinventarsi.

Creata da Sarah Quintrell e Maddie Dai, prodotta da Bad Wolf per BBC One, questo nuovo period drama è composto in dieci episodi e arriva su Sky e in streaming solo su Now dal 26 settembre, con due episodi ogni settimana. Con Ella Bruccoleri nel ruolo di Mary Bennet, fanno parte del cast anche Ruth Jones nel ruolo di Mrs Bennet, madre delle cinque sorelle Bennet, e Richard E. Grant in quello di Mr Bennet. Dónal Finn interpreta invece Mr Hayward, l’amico dei Gardiner che incontra Mary mentre lavora come governante, mentre Laurie Davidson è Mr Ryder, uno dei suoi pretendenti. Infine, Richard Coyle e Indira Varma interpretano Mr e Mrs Gardiner.