Ascolti tv 21 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 21 settembre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 21 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno coinvolto 2.928.000 spettatori pari al 19.8% di share.

Su Rai 2: L’uomo dei ghiacci, film del 2021 scritto e diretto da Jonathan Hensleigh con protagonista Liam Neeson ha appassionato 649.000 spettatori pari al 4%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha registrato 978.000 spettatori (7.4%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha informato 561.000 spettatori (4.9%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.906.000 spettatori con uno share dello 18.6%.

Italia 1: Peppermint – L’angelo della vendetta, film del 2018 diretto da Pierre Morel con protagonista Jennifer Garner ha tenuto col fiato sospeso 1.010.000 spettatori con il 6.3%.

La7: La torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento culturale, storico e politico condotto da Corrado Augias ha raccolto 806.000 spettatori e lo 4.7%.

Tv8: Mia moglie per finta, il film del 2011 diretto da Dennis Dugan con Brooklyn Decker e Adam Sandler ha divertito 350.000 spettatori con 2.4% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 576.000 spettatori con lo 3.6% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 4.342.000 spettatori con il 21.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.664.000 spettatori con il 23.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.217.000 spettatori con il 12.1 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.190.000 spettatori (share 13.9 %);

: spettatori (share %); Tutti a Scuola: 767.000 spettatori con il 10.4%, mentre il programma interessa 1.057.000 spettatori con il 12.9%.

CANALE 5