L’attesa per The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, riporta al centro dell’attenzione uno dei personaggi più affascinanti e complessi della mitologia occidentale: Ulisse, conosciuto anche con il nome greco di Odisseo.

A pochi giorni dall’arrivo del kolossal nelle sale cinematografiche, Focus propone una serata speciale dedicata alla storia, ai miti e alle possibili verità archeologiche nascoste dietro l’“Odissea” e la guerra di Troia.

L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio 2026, quando sul canale tematico Mediaset saranno trasmessi in prima TV assoluta i docufilm “Ulisse: il primo Eroe”, alle ore 21.20, e “La mossa di Ulisse – La vera storia del Cavallo di Troia”, alle 22.25.

Focus celebra The Odyssey di Christopher Nolan

La serata organizzata da Focus accompagna il pubblico verso l’uscita cinematografica di The Odyssey, l’ambizioso adattamento del poema attribuito a Omero diretto da Christopher Nolan.

Prima di scoprire la nuova interpretazione cinematografica del viaggio di Ulisse, i due documentari permetteranno agli spettatori di approfondire la figura dell’eroe, il significato delle sue avventure e le prove storiche legate alla città di Troia.

L’obiettivo è comprendere quanto ci sia di mitologico e quanto, invece, possa essere realmente accaduto dietro uno dei racconti più conosciuti della storia.

Ulisse: il primo Eroe in prima TV su Focus

La serata inizierà alle 21.20 con “Ulisse: il primo Eroe”, documentario prodotto dalla casa di produzione francese Ah! Productions.

Il docufilm analizza Ulisse da una prospettiva differente rispetto alla tradizionale rappresentazione dell’eroe antico. Ulisse non viene presentato come un semidio o come un guerriero invincibile, ma come un uomo comune, sovrano di un’isola povera e determinato a ritornare dalla propria famiglia.

È un marito fedele e un padre costretto a rimanere lontano da casa, che riesce a sopravvivere alla guerra di Troia prima di affrontare un viaggio lungo dieci anni per raggiungere nuovamente Itaca.

Il significato del viaggio di Ulisse

Il documentario ricostruisce e analizza le principali tappe raccontate nell’“Odissea”, cercando di interpretare il significato dei mostri, delle divinità, delle tempeste e delle tentazioni incontrate dal protagonista.

Perché gli dèi perseguitano Ulisse? Che cosa rappresentano realmente figure come il Ciclope Polifemo, le Sirene e la maga Circe? Per quale motivo, nel poema omerico, l’intelligenza e l’astuzia riescono continuamente a prevalere sulla forza fisica?

Dal racconto emerge un Ulisse profondamente umano: intelligente, fallibile, determinato e, per molti aspetti, ancora sorprendentemente moderno.

Uno degli elementi caratterizzanti del docufilm è il suo approccio investigativo, accompagnato da un ampio utilizzo dell’intelligenza artificiale grafica per realizzare le ricostruzioni storiche e visive.

La vera storia del Cavallo di Troia

Alle 22.25 andrà invece in onda “La mossa di Ulisse – La vera storia del Cavallo di Troia”, documentario prodotto da Blink Films.

Il punto di partenza dell’indagine è una domanda che continua da secoli ad affascinare storici, archeologi e appassionati: la guerra di Troia e il celebre Cavallo di Troia potrebbero essere ispirati a fatti realmente accaduti?

Un gruppo di archeologi esamina le caratteristiche dell’antica città, le sue imponenti fortificazioni, le grandi riserve alimentari sotterranee e la presenza di una sorgente naturale nascosta.

Questi elementi dimostrerebbero che la cittadella era stata costruita per poter sopportare anche un assedio particolarmente lungo.

La guerra di Troia è realmente accaduta?

A sostenere l’ipotesi di un conflitto storico sono anche alcune prove fisiche rinvenute durante gli scavi archeologici.

All’interno della città sono stati scoperti resti di ossa carbonizzate e punte di freccia risalenti approssimativamente al 1200 a.C.. Reperti che rendono plausibile l’idea che Troia sia stata realmente teatro di una guerra e di una violenta distruzione.

Il documentario prova quindi a ricostruire come i Greci possano essere riusciti a superare le massicce mura della città.

Il Cavallo di Troia poteva essere un’arma d’assedio?

Secondo alcune delle teorie illustrate nel docufilm, il leggendario Cavallo di Troia potrebbe non essere stato una gigantesca statua di legno utilizzata per nascondere i soldati greci.

Il termine “cavallo” potrebbe aver indicato una macchina militare, come un potente ariete da assedio, oppure un antico sistema di arrembaggio utilizzato in ambito navale.

Il racconto mitologico potrebbe quindi avere trasformato, nel corso dei secoli, una reale strategia militare in uno degli inganni più famosi della letteratura mondiale.

Quando vedere i documentari su Ulisse su Focus

La serata speciale dedicata a Ulisse andrà in onda lunedì 13 luglio 2026 su Focus.

Il programma prevede:

Ore 21.20: “Ulisse: il primo Eroe”

Ore 22.25: “La mossa di Ulisse – La vera storia del Cavallo di Troia”

Un doppio appuntamento che unisce mitologia, storia, archeologia e nuove tecnologie per raccontare l’uomo che, grazie all’intelligenza e all’astuzia, è diventato il primo grande eroe della cultura occidentale.