The Liberator su Netflix: trama e cast della serie animata

La vera storia di una delle più sanguinose battaglie ambientata durante la Seconda guerra mondiale, The Liberator segue un gruppo di soldati di una squadra tra le più variegate costretti a diventare tra i più eroici combattenti nell’invasione degli alleati in Europa. La serie animata è stata realizzata fondendo animazione in 3D con attori in carne e ossa, una tecnica chiamata Trioscope Enhanced Hybrid Animation. La serie Netflix è composta da quattro episodi ed è disponibile sulla piattaforma dall’11 novembre, una data molto importante per gli Stati Uniti perché si ricordano i veterani di guerra.

The Liberator su Netflix: la trama della serie animata

Ispirata al libro The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey scritto da Alex Kershaw, la storia della serie animata inizia il 9 settembre 1943, data dello sbarco a Salerno, altresì noto come Operazione Avalanche. Fu un’operazione militare messa in atto dagli alleati dell’Italia lungo le spiagge di Laura, nel golfo di Paestum, durante la seconda guerra mondiale, al fine di respingere le forze tedesche. I nemici furono in grado di resistere all’avanzata degli alleati e passarono alla controffensiva. Di fronte alla potenziale sconfitta, ci fu un uomo chiave che cambiò le sorti dell’operazione: il comandante Felix Sparks. La serie racconta la storia degli uomini che lo seguirono attraverso un lungo cammino che attraverso l’Italia, prosegue in Francia e arriva in Germania, dove venne liberato il campo di concentramento di Dachau.

The Liberator: il cast e i personaggi della serie Tv

Il colonnello Sparks ha le fattezze dell’attore britannico Bradley James (Merlin, I Medici), che ha prestato voce e volto al personaggio, reso reale sullo schermo attraverso la fusione di persone in carne e ossa con l’animazione digitale. Il resto del cast è composto da: Martin Sensmeier nel ruolo del Sergente Samuel Coldfoot; Jose Miguel Vasquez è il Caporale Able Gomez; Ross Anderson è il Capitano Scott; Billy Breed è Vince Vaccaro; David Elliot interpreta il Generale Robert Frederick; Sam Gittins è Garnett ‘Junior’ Bullock; Kiowa Gordon è il Caporale Kanuna.

Jeb Stuart è il creatore della serie tv, mentre Grzegorz Jonkajtys ha diretto tutti gli episodi.