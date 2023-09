The last duel è un film d’amore e guerra che non lascia indifferenti. Se a ciò aggiungiamo la regia sempre eccellente di un mostro sacro come Ridley Scott e l’affascinante ambientazione storica che trasporta lo spettatore direttamente nel pieno Medioevo, ecco che abbiamo la garanzia di trovarci di fronte ad un buon film. Non un capolavoro, ma comunque da vedere.

The last duel va in onda in prima visione tv assoluta Venerdì 8 Settembre su Canale 5 a partire dalle 21.20. Volete sapere qual è la storia vera che ha ispirato il film? La risposta ve la sveliamo di seguito.

The last duel: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di The last duel.

Siamo in Francia nel XIV secolo. Il cavaliere Jean de Carrouges sfida a duello il suo scudiero Charles Le Gris, reo di avergli stuprato la moglie Marguerite. I tre protagonisti raccontano quanto accaduto, ognuno secondo il proprio punto di vista, in altrettanti flashback prima che lo scontro abbia inizio.

Il cast principale che dà vita alla pellicola è composto da Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer.

La storia vera narrata nel film

The last duel si ispira ad un fatto realmente accaduto in Francia nel ‘300. Il film di Ridley Scott è l’adattamento cinematografico di The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France (L’ultimo duello. La storia vera di un crimine, uno scandalo e una prova per combattimento nella Francia medievale), romanzo storico di Eric Jager edito nel 2004.

L’opera narra dell’ultimo “duello di Dio”, ovvero dell’ultimo processo “per singolar tenzone” della storia francese. Quello fra il cavaliere Jean de Carrouges e lo scudiero Jacques Le Gris fu infatti l’ultimo combattimento messo a titolo nel Paese d’Oltralpe.

I due uomini, prima legati da una stretta e profonda amicizia, si sfidarono dopo che Marguerite de Thibouville, moglie di de Carrouges, disse di essere stata violentata da Le Gris.