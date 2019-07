The Jackal arrivano in tv in prima serata con il lungometraggio “Addio fottuti musi verdi” trasmesso in esclusiva su Rai4. Ecco le anticipazioni.

The Jackal film: “Addio fottuti musi verdi” su Rai4

Mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21.15 in esclusiva assoluta Rai4 manderà in onda il primo film dei The Jackal dal titolo “Addio fottuti musi verdi“. Si tratta di una dissacrante satira che adotta il linguaggio del cinema di fantascienza per ironizzare sul precariato giovanile in Italia.

Dal successo sul web al cinema il passo è stato davvero breve per i quattro amici che hanno conquistato il mondo di internet con una serie di video diventanti nel giro di pochissimo tempo virali.

Numeri da capogiro se consideriamo le visualizzazioni totalizzate con alcuni video cult come “Gli effetti di Gomorra” oltre i 4,2 milioni, “Gli effetti di Despacito sulla gente” più di 3,5 milioni fino a “Le cozze” oltre 1 milione.

Non solo, dopo il successo dei video i The Jackal hanno cominciato anche con una serie di web serie come “Lost in Google” fino alle serie comiche Gay ingenui e Vrenzole che li hanno consacrati come uno dei fenomeni del web.

Addio fottuti musi verdi, film The Jackal: trama e cast

“Addio fottuti musi verdi” è il titolo del primo film di Francesco Capaldo in arte Francesco Ebbasta, Ciro Priello e Fabio Balsamo, affiancati dal resto del collettivo: Simone Ruzzo, Roberta Riccio, Alfredo Felco e Nicola Verre.

La trama del film ruota intorno alla storia di Ciro, un 30enne disoccupato e in crisi con la ragazza. Ciro, sotto consiglio dell’amico Fabio, decide di inviare il curriculum ad un sito che ricerca persone da spedire nello spazio. Si tratta di un contest pensato per promuovere un nuovo film di fantascienza.

Sta di fatto che Ciro viene rapito dagli alieni interessati a rimodernizzare il logo della loro azienda. Un film divertentissimo che vede nel cast due star di Gomorra come Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito e il cantante Gigi D’Alessio.