The Good Mothers è la nuova serie disponibile sulla piattaforma streaming di Disney+ che affronta un tema complesso e delicato come quello della ‘ndrangheta raccontata però dal punto di vista dell’universo femminile. Scopriamo insieme la trama e il cast.

The Good Mothers, la trama della serie su Disney+

E’ ufficialmente disponibile dal 5 aprile 2023 “The Good Mothers”, una delle serie più attese della piattaforma online e streaming Disney+. La serie, premiata con il Berlinale Series Award alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione “Berlinale Series”, diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso è composta da 6 episodi. Un progetto importante prodotto da House Productions e Wildside con la partecipazione di Simona Distefano, Francesco Colella e Andrea Dodero.

Liberamente ispirata al libro di Alex Perry, la serie racconta la storia di Lea Garofalo, donna testimone di giustizia italiana, vittima della ‘ndrangheta. La serie, infatti, racconta il mondo della ‘ndrangheta attraverso gli occhi delle donne: mamme, figlie, sorelle che hanno cercato di ribellarsi ad un destino già deciso dalle loro famiglie. Non solo, la storia di Leo Garofalo, ma anche di altre donne che hanno trovato la forza e il coraggio di liberarsi come Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola. Lo sceneggiatore Stephen Butchard, durante la conferenza stampa di presentazione ha raccontato: “mi sono sentito attirato da questa storia perché erano persone ordinarie con un coraggio straordinario. Quando ho letto la loro storia, ho sentito subito la connessione a queste donne e al loro coraggio“.

The Good Mothers, cast e personaggi

Nella serie The Good Mothers si intrecciano le vite di diversi personaggi. Lea Garofalo, interpretata da Micaela Ramazzotti, è la madre di Denise Cosco. La donna ha deciso di ribellarsi proprio per dare alla figlia Denise, che ha il volto della giovane Gaia Girace, una vita migliore. La donna, infatti, decide di testimoniare per la giustizia grazie anche all’aiuto di Anna Colace (Barbara Chichiarelli), il PM che si impegna affinché le donne della mafia possano scegliere un futuro diverso per le loro vite. Carlo Cosco, interpretato da Francesco Colella, è il marito tradito da Lea Garofalo che non intende perdonare per nulla al mondo, nemmeno per il bene della figlia Denise.

Tra le altre storie c’è anche quella di Giuseppina Pesce, interpretata da Valentina Bellè. Anche lei decide di ribellarsi al sistema per proteggere i suoi figli: le due femmine, destinate a essere soggiogate dal potere degli uomini e il figlio maschio troppo buono e innocente per diventare un criminale. Proprio Gaia Girace, l’attrice de L’Amica geniale, sull’importanza della serie ha detto: “finalmente l‘ndrangheta viene presentata dal punto di vista femminile. Raccontiamo la storia delle donne costrette a piegarsi per tutta la vita al volere degli uomini“. Micaela Ramazzotti, nel ruolo di Lea Garofalo, invece ha precisato: “ha fatto qualcosa di potente: cresciuta nella ‘ndrangheta, le è andata contro, sapendo il destino che l’aspettava, ma riuscendo a trasmettere il senso di libertà, indipendenza e coraggio alla figlia”.