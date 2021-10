Torna su Rai 2 The Good Doctor 4 con gli ultimi 10 episodi della quarta stagione. Il protagonista, Freddie Highmore veste i panni del medico affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del savant, Shaun Murphy. Vediamo di scoprire succose anticipazioni sui dieci nuovi episodi di The good doctor che completano la quarta stagione del telefilm, la cui prima parte è già andata in onda.

The Good Doctor 4: gli ultimi episodi di stagione, quando in tv e trama

La quarta stagione della serie televisiva The Good Doctor, composta da 20 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti d’America sul canale ABC, dal 2 novembre 2020 al 7 giugno 2021. In Italia gli ultimi episodi della quarta stagione prenderanno il via venerdì 15 ottobre alle 21.20 su Rai2. Arrivano dunque i dieci nuovi episodi di “The good doctor” e potremo rivedere in corsia Shaun Murphy, il famoso medico affetto da autismo, dotato di grande intuito e talento. Fin dalla prima puntata sarà coinvolto in un’accesa discussione con la collega Morgan Reznick a cui presta il volto l’attrice Fiona Gubelmann, perché in disaccordo sulla terapia più efficace per un paziente.

Lea aspetta un bambino, Shaun in difficoltà

Al centro della storia, questa volta, le storie personali dello specializzando più che le vicissitudini professionali. Lea a cui presta il volto l’attrice Paige Spara, annuncia di aspettare un bambino ma alcuni imprevisti mineranno la felicità della coppia.

«I due attraverseranno un periodo difficile, accadrà qualcosa che potrebbe rafforzare o distruggere il loro rapporto – spiega lo stesso Highmore – Shaun dovrà fare i conti con le sue fragilità ed emozioni per sostenere la fidanzata in un momento delicato».

Ma le sorprese non riguarderanno solo il protagonista. Tra le novità assisteremo all’ingresso di un nuovo personaggio, il dottor Mateo Rendón Osma interpretato dall’attore Osvaldo Benavides. Mentre sul finale di stagione i fan dovranno dire addio a uno dei medici più amati della serie.

The Good Doctor 4: anticipazioni primo episodio di venerdì 15 ottobre 2021

Il primo episodio, degli ultimi della quarta stagione, si intitola «Piccoli occhi azzurri». Il chirurgo Silas Chambers mette nelle mani di Shaun, Claire ed Enrique il suo futuro: i tre devono eseguire il rischioso intervento che potrebbe permettere a Chambers di continuare a operare. Shaun, però, cerca di convincerlo a rinunciare all’operazione.

Il cast di The Good Doctor 4

Insieme a Highmore, nella cast della quarta stagione ci sono anche:

Richard Schiff che presta il volto al dottor Aaron Glassman,

Will Yun Lee come il dottor Alex Park,

Christina Chang nel ruolo della dottoressa Audrey Lim,

Hill Harper nel ruolo del dottor Marcus Andrews

Fiona Gubelmann nel ruolo della dottoressa Morgan Reznick.

Presenti anche de nuovi tirocinanti che avranno il volto di:

Bria Samoné Henderson che darà vita alla dottoressa Jordan Allen,

Noah Galvin che presta il volto al dottor Asher Wolke,

Brian Marc come dottor Enrique Guerin

Summer Brown nel ruolo della dottoressa Olivia Jackson, la nuova arrivata.